رياح مثيرة للأتربة، تعرف على حالة الطقس في المنيا الآن

تشهد محافظة المنيا اليوم حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، حيث تتأثر المدينة برياح مثيرة للاتربة وأجواء غير مستقرة.

وحذر خبراء الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للأتربة، ما يزيد من صعوبة الرؤية على الطرق، خصوصًا في المناطق المفتوحة والصحراوية.

كما تتسبب هذه الرياح في انخفاض ملموس في درجات الحرارة، ما يجعل الطقس أكثر برودة خلال ساعات الصباح والمساء.

شبورة مائية كثيفة

تتعرض المنيا لشبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح وحتي الان، ما يقلل من مدى الرؤية على الطرق الرئيسية والفرعية.

وأوصى خبراء الطقس المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة لتجنب الحوادث، وتعد الشبورة الكثيفة خلال الصباح من أبرز مظاهر التقلبات الجوية لهذا اليوم، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق السريعة.

درجات الحرارة في المنيا اليوم

تتراوح درجات الحرارة في المنيا اليوم بين 12 درجة مئوية كحد أدنى، و22 درجة مئوية كحد أقصى، ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن الأيام السابقة.

ويؤثر نشاط الرياح على الإحساس بدرجات الحرارة، حيث يشعر السكان ببرودة أكثر من القراءة الفعلية على مقياس الحرارة، لذلك يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة ووسائل التدفئة المناسبة، خاصة في ساعات الصباح الباكر والمساء.

نصائح الخبراء لتجنب المخاطر

حذر خبراء الأرصاد من التعرض الطويل للرياح المثيرة للأتربة، وأكدوا أهمية الالتزام بالإرشادات أثناء القيادة، والانتباه من الشبورة المائية الكثيفة، كما نصحوا بتأجيل الرحلات الطويلة أو السفر في الصباح الباكر إذا لم يكن هناك ضرورة، لتجنب أي مشاكل متعلقة بالرؤية أو انزلاق الطرق بسبب البرودة والرطوبة.

