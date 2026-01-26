الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رياح مثيرة للأتربة، تعرف على حالة الطقس في المنيا الآن

طقس المنيا الآن
طقس المنيا الآن
18 حجم الخط

تشهد محافظة المنيا اليوم حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، حيث تتأثر المدينة برياح مثيرة للاتربة وأجواء غير مستقرة.

وحذر خبراء الأرصاد من نشاط الرياح المثيرة للأتربة، ما يزيد من صعوبة الرؤية على الطرق، خصوصًا في المناطق المفتوحة والصحراوية.

كما تتسبب هذه الرياح في انخفاض ملموس في درجات الحرارة، ما يجعل الطقس أكثر برودة خلال ساعات الصباح والمساء.

شبورة مائية كثيفة

تتعرض المنيا لشبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح وحتي الان، ما يقلل من مدى الرؤية على الطرق الرئيسية والفرعية.

وأوصى خبراء الطقس المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة لتجنب الحوادث، وتعد الشبورة الكثيفة خلال الصباح من أبرز مظاهر التقلبات الجوية لهذا اليوم، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق السريعة.

درجات الحرارة في المنيا اليوم

تتراوح درجات الحرارة في المنيا اليوم بين 12 درجة مئوية كحد أدنى، و22 درجة مئوية كحد أقصى، ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن الأيام السابقة.

ويؤثر نشاط الرياح على الإحساس بدرجات الحرارة، حيث يشعر السكان ببرودة أكثر من القراءة الفعلية على مقياس الحرارة، لذلك يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة ووسائل التدفئة المناسبة، خاصة في ساعات الصباح الباكر والمساء.

نصائح الخبراء لتجنب المخاطر

حذر خبراء الأرصاد من التعرض الطويل للرياح المثيرة للأتربة، وأكدوا أهمية الالتزام بالإرشادات أثناء القيادة، والانتباه من الشبورة المائية الكثيفة، كما نصحوا بتأجيل الرحلات الطويلة أو السفر في الصباح الباكر إذا لم يكن هناك ضرورة، لتجنب أي مشاكل متعلقة بالرؤية أو انزلاق الطرق بسبب البرودة والرطوبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اليوم طقس المنيا طقس الجمعة حالة الطقس اخبار الطقس طقس اليوم طقس مصر شبورة مائية درجات الحرارة الطقس الان تقلبات جوية رياح قوية اجواء غير مستقرة المنيا محافظة المنيا اليوم درجات الحرارة فى المنيا

مواد متعلقة

أحكام جنايات المنيا خلال 24 ساعة، المشدد على 11 متهما في قضايا مخدرات "الأبرز"

بيطري المنيا يحصن 40 كلب حر ضمن استراتيجية "مصر خالية من السعار"

السجن المشدد لـ9 متهمين بتجارة المواد المخدرة في المنيا

المشدد 7 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة في المنيا

مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا للترم الأول 2026 ونسب النجاح المتوقعة

كل ما تريد معرفته حول نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 من الموعد حتى الاستعلام

بمشاركة رئيس جامعة المنيا، وفد طلابي يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب 57

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026 وخطوات الحصول عليها فور اعتمادها
ads

الأكثر قراءة

أكثر من 30 ألف طالب لم يتجاوزوا الترم الأول، قراءة رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

7 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

كرة اليد، موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في نصف نهائي أمم أفريقيا

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

الطقس الآن، رمال مثارة وأتربة عالقة وانخفاض مستوى الرؤية

خدمات

المزيد

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية