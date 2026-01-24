جامعة دمياط تحصد مراكز متقدمة في تصنيف التايمز 2026

18 حجم الخط

​حققت جامعة دمياط إنجازا أكاديميا دوليا جديدا يضاف إلى سجل نجاحاتها، حيث أعلن تصنيف التايمز العالمي للموضوعات لعام 2026 عن استمرار تواجد الجامعة في مراكز متقدمة ضمن فئات التصنيف المرموقة، وتحديدا في مجالي علوم الحياة والعلوم الفيزيائية، مما يعزز من مكانتها المرموقة على خريطة الجامعات العالمية، ويعكس حجم التطور الذي شهدته المنظومة التعليمية والبحثية داخل الجامعة خلال الفترة الأخيرة لتنافس بقوة في المحافل الدولية.

​تفوق ملحوظ في العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة

​أظهرت نتائج التصنيف نجاح جامعة دمياط في حجز موقعها ضمن الفئة من 601 إلى 800 عالميا في مجال العلوم الفيزيائية، محققة بذلك المركز الثالث بين الجامعات المصرية في ترتيب يعكس قوة الأداء التعليمي والبحثي.

كما استطاعت الجامعة الحفاظ على تواجدها القوي ضمن الفئة ذاتها في مجال علوم الحياة، لتستقر في المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية التي ظهرت في هذا التصنيف الدولي الدقيق، ويأتي هذا التميز نتيجة اعتماد تصنيف التايمز على مؤشرات قياس صارمة تركز على جودة التعليم وحجم تأثير البحث العلمي ومدى التعاون الدولي ونقل المعرفة.

​اشادة واسعة بجهود فريق التصنيف والبحث العلمي

​من جانبه عبر الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها الدكتور محمد عبدالحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في دعم ملف التصنيفات الدولية، كما وجه الشكر لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة الدكتورة أماني الديسطي على دقة العمل والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات، مثمنا الروح الجماعية التي أدت إلى الحفاظ على مكانة الجامعة في هذا التصنيف العالمي المرموق الذي يعد شهادة ثقة دولية في قدرات الجامعة البحثية.

​استراتيجية طموحة لتعزيز الريادة الدولية

وأكدت جامعة دمياط من خلال هذا الانجاز استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة الى الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي، مع توفير كافة سبل الدعم للباحثين وأعضاء هيئة التدريس للوصول إلى أعلى المعايير العالمية، حيث تطمح الجامعة الى مواصلة التقدم والتميز في مختلف التصنيفات الدولية بما يحقق رؤية الدولة في تطوير التعليم العالي ويعزز من مكانة الجامعة كمركز إشعاع علمي على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.