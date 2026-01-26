طريقة عمل الخبز الأسمر فى البيت بمكونات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل الخبز الأسمر، الخبز الأسمر من أفضل أنواع الخبز الصحية، لما يحتويه من ألياف غذائية عالية تساعد على تحسين الهضم، والشعور بالشبع لفترة أطول، وتنظيم مستوى السكر في الدم.

ومع انتشار الوعي الصحي، أصبحت الكثير من ربات البيوت يفضلن تحضيره في المنزل لضمان جودته وخلوه من المواد الحافظة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الخبز الأسمر فى البيت.

مكونات عمل الخبز الأسمر:-

3 أكواب دقيق قمح كامل (دقيق أسمر)

1 كوب دقيق أبيض (اختياري لنعومة الخبز)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة سكر أو عسل (لتغذية الخميرة)

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء دافئ للعجن (حوالي 2 كوب حسب الحاجة)

طريقة عمل الخبز الأسمر

طريقة عمل الخبز الأسمر فى البيت:-

في وعاء عميق، نضع الخميرة والسكر مع نصف كوب من الماء الدافئ، ونقلب جيدا ثم نترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتظهر فقاعات على السطح.

في وعاء آخر، نخلط الدقيق الأسمر مع الدقيق الأبيض والملح جيدا.

نضيف خليط الخميرة والزيت إلى الدقيق، ثم نبدأ بإضافة الماء الدافئ تدريجيا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.

نعجن العجينة جيدا لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تصبح ناعمة ومرنة ولا تلتصق باليد.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، نقسمها إلى كرات متساوية الحجم حسب الرغبة.

نفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق لتأخذ شكل رغيف دائري أو بيضاوي.

نترك الأرغفة مغطاة لمدة 15 دقيقة إضافية لترتاح.

نسخن الفرن على درجة حرارة 220 مئوية.

نضع الأرغفة في صينية خبز وندخلها الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تنتفخ وتحصل على لون ذهبي.

أو نسخن طاسة ثقيلة على نار متوسطة.

نضع الرغيف ونتركه حتى تظهر فقاعات، ثم نقلبه على الوجه الآخر.

نكرر حتى ينضج تماما من الجهتين.

لنجاح الخبز الأسمر، يفضل استخدام دقيق القمح الكامل الطازج للحصول على أفضل نتيجة.

لا تفرطي في إضافة الدقيق أثناء العجن حتى لا يصبح الخبز قاسي.

العجن الجيد هو سر نعومة الخبز.

يمكن إضافة ردة القمح أو الشوفان لزيادة القيمة الغذائية.

يمكن حفظ الخبز في كيس محكم أو الفريزر للحفاظ على طراوته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.