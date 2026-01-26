الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الخبز الأسمر فى البيت بمكونات بسيطة

الخبز الأسمر
الخبز الأسمر
18 حجم الخط

طريقة عمل الخبز الأسمر، الخبز الأسمر من أفضل أنواع الخبز الصحية، لما يحتويه من ألياف غذائية عالية تساعد على تحسين الهضم، والشعور بالشبع لفترة أطول، وتنظيم مستوى السكر في الدم.

ومع انتشار الوعي الصحي، أصبحت الكثير من ربات البيوت يفضلن تحضيره في المنزل لضمان جودته وخلوه من المواد الحافظة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الخبز الأسمر فى البيت.

مكونات عمل الخبز الأسمر:-

3 أكواب دقيق قمح كامل (دقيق أسمر)

1 كوب دقيق أبيض (اختياري لنعومة الخبز)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة سكر أو عسل (لتغذية الخميرة)

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء دافئ للعجن (حوالي 2 كوب حسب الحاجة)

طريقة عمل الخبز الأسمر 
طريقة عمل الخبز الأسمر 

طريقة عمل الخبز الأسمر فى البيت:-

  • في وعاء عميق، نضع الخميرة والسكر مع نصف كوب من الماء الدافئ، ونقلب جيدا ثم نترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتظهر فقاعات على السطح.
  • في وعاء آخر، نخلط الدقيق الأسمر مع الدقيق الأبيض والملح جيدا.
  • نضيف خليط الخميرة والزيت إلى الدقيق، ثم نبدأ بإضافة الماء الدافئ تدريجيا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة.
  • نعجن العجينة جيدا لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تصبح ناعمة ومرنة ولا تلتصق باليد.
  • نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.
  • بعد أن تختمر العجينة، نقسمها إلى كرات متساوية الحجم حسب الرغبة.
  • نفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق لتأخذ شكل رغيف دائري أو بيضاوي.
  • نترك الأرغفة مغطاة لمدة 15 دقيقة إضافية لترتاح.
  • نسخن الفرن على درجة حرارة 220 مئوية.
  • نضع الأرغفة في صينية خبز وندخلها الفرن لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تنتفخ وتحصل على لون ذهبي.
  • أو نسخن طاسة ثقيلة على نار متوسطة.
  • نضع الرغيف ونتركه حتى تظهر فقاعات، ثم نقلبه على الوجه الآخر.
  • نكرر حتى ينضج تماما من الجهتين.
  • لنجاح الخبز الأسمر، يفضل استخدام دقيق القمح الكامل الطازج للحصول على أفضل نتيجة.
  • لا تفرطي في إضافة الدقيق أثناء العجن حتى لا يصبح الخبز قاسي.
  • العجن الجيد هو سر نعومة الخبز.
  • يمكن إضافة ردة القمح أو الشوفان لزيادة القيمة الغذائية.
  • يمكن حفظ الخبز في كيس محكم أو الفريزر للحفاظ على طراوته.
txt

فوائد الاعتماد على الخبز الأسمر بدلا من الأبيض

txt

معهد للتغذية يحذر من الإفراط في الخبز الأبيض لهذا السبب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخبز الأسمر طريقة عمل الخبز الأسمر مكونات عمل الخبز الأسمر الخبز طريقة عمل الخبز الأسمر فى البيت الشيف سارة أحمد

مواد متعلقة

طريقة عمل خبز العدس الصحي يقوي المناعة ولا يزيد الوزن

هل الشوفان أفضل من الخبز؟ معهد التغذية يجيب

طريقة عمل الخبز بالثوم والأعشاب فى خطوات بسيطة
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

تراجع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

جامعتا الإسكندرية والألمانية بالقاهرة تشاركان في مشروع أوروبي لإدارة المخلفات

7680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال يناير 2026

من شجر الدر لأم كلثوم، مصلحة سك العملة توثق التاريخ المصري بمعرض الكتاب (صور)

ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية