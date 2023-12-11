طريقة عمل عيش الشوفان في البيت، بطريقة احترافية

طريقة عمل عيش الشوفان، من طرق الخبز الشهيرة، والتي ينصح بها خبراء التغذية، من يتبعون أنظمة الريجيم، للتخلص من الوزن الزائد، ولذلك فإن كل من تبحث عن الرشاقة تحاول تعلم طريقة عمل عيش الشوفان في البيت، والذي يعد من الطرق سهلة التحضير، ودائما يقدم الشيفات طريقة عمل عيش الشوفان، بأسهل خطوات، وأسرع وقت، خاصة أن عيش الشوفان لا يتوافر في كل مكان، ولذلك لكثير من السيدات يبحثن عن طريقة عمله عند اتباع أنظمة صحية للتخلص من الوزن الزائد.

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طريقة عمل عيش الشوفان في البيت

وتقدم الشيف إلهام فتحي طريقة عمل عيش الشوفان، لكل ست تبحث عن طريقته، لحياة صحية، بدلا من انواع الخبز عالية السعرات الحرارية، كما أنه سهل التحضير وطعمه لذيذ.

مقادير عيش الشوفان:

كوب شوفان

2 كوب دقيق قمح كامل

ثلث كوب سكر بنى

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

معلقة خميرة

¾ كوب ملعقة ملح

ربع كوب زيت

بيضة

كوب ونصف لبن رايب أو زبادى خالى الدسم

طريقة عمل عيش الشوفان

قومى بتسخين الفرن، ثم قومى برش صينية بالزيت

فى طبق عميق اخلطي الشوفان والدقيق والسكر البنى والبيكنج بودر والملح، وقومى بخلط المكونات بالزيت

فى طبق عميق آخر اخلطي البيض مع اللبن الرايب بالمضرب السلك، واحفظى ملعقة واحدة من خليط اللبن والبيض لدهن وجه الخبز

قومى بخلط اللبن الرايب والبيض إلى المكونات الجافة

قلبى جيدًا المكونات حتى تكون عجينة طرية

قومى بعجن العجينة جيدًا على سطح نظيف مرشوش بالدقيق، واتركيها لتتخمر

ضعى الخبز فى صينية الخبز المرشوشة بالزيت

إدهنى الوجه بملعقة اللبن الرايب والبيض، ورشى على الوجه رقائق الشوفان

قومى بخبز المكونات 30-35 دقيقة في درجة حرارة 200، حتى يصبح وجه الخبز ذهبى اللون.

طريقة عمل بسكويت الشوفان

عيش الشوفان، فيتو

وحتى يمكنك الاستمتاع بوجبة خفيفة وصحية ومغذية بين الوجبات الرئيسية، نستعرض طريقة عمل بسكويت الشوفان، من مطبخ الشيف آسيا عثمان.

مقادير عمل بسكويت الشوفان:

3/4 كوب دقيق اسمر

3/4 كوب شوفان مطحون

1/2 كوب سكر بني

60 جرام زبدة لينة

4 ملعقة كبيرة لبن

1/2 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

رشة ملح

طريقة عمل بسكويت الشوفان

تخلط المكونات الجافة مع بعض.

تضاف الزبدة الطرية، ثم يمزج الكل بأطراف الأصابع؛ للحصول على خليط رملي.

يضاف الحليب تدريجيا – ملعقة ملعقة – ثم يلم العجين دون عجنه.

يغطى ويترك ليرتاح بالثلاجة، مدة 20 دقيقة كي يسهل فرده وتقطيعه.

يفرد على سطح نظيف بالنشابة، ثم يقطع الى دوائر، باستخدام قطاعة مستديرة.

يرص في صينية الفرن على ورق الخبز، ثم يطهى في فرن متوسط الحرارة مدة 12 دقيقة.

يترك ليبرد، ثم يوضع بوعاء محكم الغلق.

طريقة عمل عيش الكيتو دايت



وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة عمل خبز الكيتو دايت في البيت، بطريقة سهلة وطعم رائع.

مقادير خبز الكيتو دايت:

٢٠٠ جرام جبن موتزريلا مبشور

٢٠٠ جرام دقيق اللوز

٢ بيضة كبيرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

٢ مربع جبنة كيرى

طريقة عمل خبز الكيتو دايت:

•في طاسة تيفال نضع جبن الموتزريلا، وعلى نار هادئة يقلب باستمرار حتى يمط كليا، ثم نضيف الجبن الكيري ونقلب مرة اخرى حتي يصبح عجين.

•في وعاء العجن نضيف مزيج الجبن ز مقدار دقيق اللوز مع البيكنج بودر والبيض، ونخلط جيدا حتي يكون عجين متماسك، اذا احتاج المزيج لمزيد من دقيق اللوز نضيف.

•يمكن إضافة حبوب حسب رغبتكم "في هذه الوصفة تم إضافة بذور الشيا وحبة البركة وبذور الكتان على الوجه.

•يخبز في فرن ساخن مسبقًا على حرارة ٢٠٠ درجة لمدة ٢٥ دقيقة أو حسب الفرن الخاص بكِ.