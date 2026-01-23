فوائد الاعتماد على الخبز الأسمر بدلا من الأبيض

18 حجم الخط

الخبز الأسمر من أنواع الخبز الشهيرة التي لها شعبية كبيرة في مصر، ورغم أن الأطباء دائمًا ينصحون بتناوله فإن العديد من الأسر المصرية تعتمد على الخبز الأبيض.

والخبز الأسمر له قيمة غذائية عالية فهو لا يمنح الشعور بالشبع فقط لفترات طويلة، بل أيضًا يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم.

ويقول الدكتور أيمن ممدوح أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول الخبز الأسمر بدلًا من الخبز الأبيض يعد خيارًا صحيًّا له فوائد عديدة للجسم، خاصة عند الاعتماد عليه بشكل منتظم ضمن نظام غذائي متوازن.

فوائد الخبز الأسمر

وأضاف ممدوح، أن من فوائد الخبز الأسمر:

غني بالألياف الغذائية، والخبز الأسمر مصنوع من الحبوب الكاملة، لذلك يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحسن عملية الهضم وتقي من الإمساك، وتعزز صحة القولون، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

يساعد في التحكم بالوزن، لأنه يقلل الإحساس بالجوع والرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، ويساهم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم، كما أنه مناسب للأنظمة الغذائية الصحية والريجيم.

يحافظ على مستوى السكر في الدم، ويتم هضمه ببطء مقارنة بالخبز الأبيض، ما يمنع الارتفاع المفاجئ في سكر الدم، وهو مناسب لمرضى السكري عند تناوله باعتدال وتحت إشراف طبي.

مفيد لصحة القلب، لأنه يساعد في خفض الكوليسترول الضار، ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويدعم صحة الأوعية الدموية.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي الخبز الأسمر على فيتامينات مجموعة B المهمة للطاقة وصحة الأعصاب، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك، ومضادات أكسدة طبيعية.

يمد الجسم بالطاقة تدريجيا، وبالتالى يمنع الشعور بالخمول والتعب السريع، وهو مناسب لطلاب المدارس والرياضيين.

يدعم صحة الجهاز الهضمي، لأنه يغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويقلل مشاكل الانتفاخ واضطرابات الهضم.

يجب عند شراء الخبز الأسمر، الحرص على أن يكون مصنوع من دقيق القمح الكامل 100%، وتجنب الخبز البني المصبوغ أو المضاف له ألوان فقط.

