الثلاثاء 13 يناير 2026
معهد للتغذية يحذر من الإفراط في الخبز الأبيض لهذا السبب

الخبز الأبيض
كشف المعهد القومي للتغذية عن حقائق مهمة بشأن استهلاك النشويات، مؤكدا أن الاعتقاد الشائع بأن جميع أنواع النشويات ضارة بالصحة هو مفهوم خاطئ.

وقالت الدكتورة نيبال عبد الرحمن استشاري التغذية العلاجية: إن النشويات تنقسم إلى نوعين رئيسيين: نشويات صحية ومعقدة، وأخرى غير صحية ومكررة.

تحذير من "السموم البيضاء"

وحذرت من الإفراط في تناول الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض، موضحة أن عملية التكرير تؤدي إلى نزع القشرة الخارجية الردة، التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف.

وأشارت إلى أن هذا النوع من النشويات يصنف ضمن النشويات غير الصحية، لأنه يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ولا يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي.

النشويات المعقدة صديقة الجهاز الهضمي 

وأوصت بالاعتماد على النشويات المعقدة، لما لها من فوائد صحية متعددة، ومن أبرز مصادرها، الذرة، البليلة (القمح الكامل)، الأرز البني أو غير المقشور. 

النشويات 
لماذا هي ضرورية للجسم؟

وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن الأطعمة النشويات المعقدة الصحية غنية بالألياف الغذائية، التي لا تقتصر فوائدها على إمداد الجسم بالطاقة فحسب، بل تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الصحة العامة، من خلال تغذية البكتيريا النافعة: تعمل الألياف كغذاء للميكروبيوم في الجهاز الهضمي، ما يعزز المناعة ويحسن عملية الهضم. 

وكذلك تنظيم مستويات السكر حيث تساعد على امتصاص السكر ببطء، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري والسمنة. 

الصحة: تحولات كبرى في سياسات التغذية عالميا لمواجهة السمنة وأمراض القلب

معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع نسبة الحديد في الجسم

من الكم إلى الكيف

وتأتي هذه التوصيات في إطار التوجه الحديث العالمي، الذي يدعو إلى تغيير الثقافة الغذائية السائدة من التركيز على كميات الطعام إلى الاهتمام بجودته وقيمته الغذائية، باعتباره السبيل الأمثل لحياة صحية أطول والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

