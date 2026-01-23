طريقة عمل خبز العدس الصحي يقوي المناعة ولا يزيد الوزن

18 حجم الخط

الخبز من المكونات المهمة فى أى وجبة رئيسية، وهناك أشخاص يعتمدون عليه بشكل كامل لأنه يمنح الشعور بالشبع وله مذاق مميز خاصة فى وجبتى الإفطار والعشاء.

ولأن الخبز العادي يحتوى على سعرات حرارية عالية، ينصح الأطباء بتناول خبز صحى مصنوع من الحبوب الكاملة ليكون قليل السعرات وقيمته الغذائية عالية.

خبز العدس مشبع وصحى وقليل السعرات

ويقدم الدكتور محمد يوسف أخصائي التغذية العلاجية، طريقة عمل خبز العدس الصحى، وهو يحر بدون دقيق أبيض، وبدون جلوتين وبدون سكر وخميرة، وهو خبز صحي ولذيذ ومناسب للريجيم وأيضا مقوى جيد للمناعة.

المكونات:

1 كوب عدس (180 جم)

2 بيضة كبيرة

½ كوب زبادي (100 جم)

ربع ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر

¼ كوب جبن بارميزان مبشور (30 جم)

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر (10 جم)

طريقة عمل خبز العدس الصحى

طريقة عمل خبز العدس الصحى:-

انقعي العدس ليلة كاملة، ثم اغسليه وصفيه جيدا.

ضعى كل المكونات معا في الخلاط أو محضرة الطعام واضربي جيدا حتى نحصل على خليط ناعم جدا.

اسكبي الخليط في قالب مبطن بورق زبد.

يمكن رش السمسم على الوجه أو حبوب اليقطين أو حبة البركة حسب الرغبة.

ادخليه فرن مسخن مسبقا على 180 درجة لمدة من 50 إلى 60 دقيقة.

ثم اخرجيه من الفرن بعدها أخرجيه من القالب واتركي خبز العدس يبرد على رف سلك.

يحفظ في الثلاجة في علبة محكمة الغلق، ويفضل تناوله بعد أول يوم، وصلاحيته 5 أيام.

