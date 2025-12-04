طريقة عمل الخبز بالثوم والأعشاب فى خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل الخبز بالثوم والأعشاب، الخبز بالثوم والأعشاب من أشهى المخبوزات السهلة التي يمكن تقديمها بجانب الأطباق الرئيسية، خصوصا مع المشويات، المكرونات، الدجاج، أو حتى كمقبلات ساخنة.

وطريقة عمل الخبز بالثوم والأعشاب، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمتاز هذا الخبز بنكهة غنية تجمع بين الزبدة الذهبية، والثوم الطازج، والأعشاب العطرية التي تمنحه رائحة مميزة تفتح الشهية.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الخبز بالثوم والأعشاب.

مكونات عمل الخبز بالثوم والأعشاب:-

3 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدام

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 كوب ماء دافئ قد يزيد أو ينقص حسب نوع الدقيق

مزيج الزبدة والثوم والأعشاب

100 جرام زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة

4 فصوص ثوم مهروس ناعم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة زعتر بري

½ ملعقة صغيرة ريحان مجفف

رشة ملح

رشة فلفل أسود

يمكن إضافة جبن بارميزان مبشورة أو موزاريلا للحشو اختياري

طريقة عمل الخبز بالثوم والأعشاب

طريقة عمل الخبز بالثوم والأعشاب:-

في وعاء كبير، اخلطي الماء الدافئ والسكر والخميرة واتركيهم 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتظهر فقاعات.

أضيفي الدقيق والملح وزيت الزيتون، وابدئي بالعجن.

اعجنى لمدة 7 إلى 10 دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة ومرنة وغير لاصقة.

ادهني وعاء بقليل من الزيت وضعي فيه العجينة، ثم غطيها واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا أو حتى يتضاعف حجمها.

في طبق صغير، اخلطي الزبدة الطرية مع الثوم المهروس والأعشاب والملح والفلفل.

قلبي جيدا حتى يتكون لديك خليط عطري جاهز للدهن.

نصيحة مهمة، كلما استخدم الثوم الطازج بدل البودر، زادت النكهة وقوة الرائحة.

بعد أن تختمر العجينة افرديها على شكل مستطيل كبير بسمك نصف سنتيمتر تقريبا.

ادهني سطح العجينة بالكامل بخليط الزبدة والثوم.

لديكِ الآن خيارات عمل رول طويل وتقطيعه شرائح مثل السينابون ولكن بالثوم.

تقطيع العجينة أصابع وخبزها كـ“ستيك” خبز بالثوم.

تركها كقطعة واحدة وصنع فتحات خفيفة بالسكين لتشبه خبز المطاعم.

إذا رغبتِ، أضيفي طبقة جبنة موزاريلا داخل الرول أو فوق الوجه.

سخنى الفرن على درجة 200° م.

ضعي الخبز في صينية مدهونة أو على ورق زبدة.

اخبزي لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي.

بعد خروجه من الفرن، ادّهي الوجه بلمسة جديدة من الزبدة والثوم لإضافة لمعان ورائحة قوية.

لضمان أفضل نتيجة لخبز طري وناعم، لا تفرطي في كمية الدقيق أثناء العجن.

لرائحة قوية يمكن إضافة قليل من الثوم البودر فوق الوجه قبل الخبز.

للون ذهبي شهي، يمكن دهن الوجه بمزيج من الزبدة وصفار البيض.

لنكهة مطاعم استخدمي خليط أعشاب إيطالية جاهز إذا توفر.

للدايت أو الخفيف استبدلي جزء من الدقيق بدقيق القمح الكامل، واستبدلي الزبدة بزيت الزيتون.

