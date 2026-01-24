السجن 6 سنوات لسائق متهم بحيازة المواد المخدرة في الموسكي

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من سائق متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض مطواه بمنطقة الموسكي وقضت بتخفيف الحكم الصادر ضده من السجن المشدد 10 سنوات إلى السجن المشدد 6 سنوات.



وذكر أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد الإتجار مخدر الحشيش لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض بدون تراخيص وبدون مسوغ قانوني.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المخدرات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بغرض الاتجار والربح غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

