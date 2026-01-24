السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السجن 6 سنوات لسائق متهم بحيازة المواد المخدرة في الموسكي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من سائق متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح أبيض مطواه بمنطقة الموسكي وقضت بتخفيف الحكم الصادر ضده من السجن المشدد 10 سنوات إلى السجن المشدد 6 سنوات. 


وذكر أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد الإتجار مخدر الحشيش لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وأضاف أمر الإحالة،  أن المتهم أحرز سلاحا أبيض بدون تراخيص وبدون مسوغ قانوني.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المخدرات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية  من الحشيش المخدر وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بغرض الاتجار  والربح غير المشروع وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون  

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات مستأنف القاهرة المواد المخدرة الموسكى منطقة الموسكي أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة سوداني لقي مصرعه عقب تعاطيه مخدر الآيس ببولاق
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم، موعد الإعلان وخطوات الاستعلام

الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

طقس مشمس وهدوء حركة الأمواج والرياح في مطروح (صور)

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

السيسي: مصر تساوي بين جميع مواطنيها بلا تفرقة أو تمييز

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

السيسي: لم أستهدف دماء أحد منذ كنت وزيرا للدفاع.. والجماعات المتطرفة هي من بدأت

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

المزيد
الجريدة الرسمية