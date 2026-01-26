الإثنين 26 يناير 2026
إخماد حريق كافيه على كورنيش النيل بالمنيا دون إصابات

إخماد حريق هائل داخل كافيه على كورنيش النيل بالمنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل كافيه يقع على كورنيش النيل، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما أسفر الحريق عن بعض التلفيات المادية.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق، صباح اليوم، داخل أحد الكافيهات المطلة على كورنيش النيل بمدينة المنيا، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين المتواجدين بالمنطقة.

فرض كردون أمني بمحيط الكافيه 

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، يرافقها سيارات الإسعاف وقوة من الأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط الكافيه لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

قوات الحماية المدنية في المنيا 

ونجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة الحريق وإخماده بالكامل خلال وقت قياسي، دون تسجيل أي إصابات بشرية، بينما جرى التأكد من سلامة العاملين والموجودين بمحيط المكان.

النيابة العامة في المنيا 

وتم تحرير محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

الجريدة الرسمية