أخبار مصر

تداول 35 ألف طن و1028 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـ هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (9) سفن وتم تداول (35000) طن بضائع و(1028) شاحنة و(101) سيارة.

حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

 شملت حركة الواردات (9000) طن بضائع و(554) شاحنة و(80) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (26000) طن بضائع و(474) شاحنة و(21) سيارة.


يستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين PELAGOS Express، Poseidon Express بينما تغادر ثلاث سفن وهي Alcudia Express، Pan LiLi والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن هي Poseidon Express، Alcudia Express وأمل وغادرت السفينتين PELAGOS Express، Poseidon Express.

 شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(230) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا.  

وتغادر ميناء السويس السفينة BLUE GOLD وعلى متنها 8500 طن دقيق متجهة الى اليمن.


سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكبا. 
 

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الحالة العامة للطقس والملاحة ببعض الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج، وأعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة  بالموانئ.

إجراءات الطوارئ بالموانئ البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على الموانئ والهيئات التابعة للنقل البحري بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

