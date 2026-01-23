أخبار مصر اليوم: استعدادات مكثفة بالمترو لاستقبال شهر رمضان.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة.. وزير العمل يتابع تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا"

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

أهم الأخبار كما يلي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتطرق اللقاء لمناقشة سبل تيسير إجراءات التراخيص للحضانات على مستوى الجمهورية.

، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إعلان نتائج سنوات النقل بالقاهرة للفصل الدراسي الأول 2025-2026 للصف الخامس الابتدائى وذلك على الموقع الرسمي للمديرية.

قام وزير العمل محمد جبران اليوم الجمعة، بتفقد أحد المواقع بمحافظة القاهرة، لمتابعة تنفيذ فعاليات الحملة الوطنية "سلامتك تهمنا"، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والمخصصة في مرحلتها الأولى لعمال توصيل الطلبات "الديلفري".

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى برقيـة تهنئـة للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة 25 يناير 2026 جاء فيها:

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، والذي يبدأ فلكيا يوم 18 فبراير 2026.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق الحيوية بنطاق المحافظة، تشمل ميت عقبة، العجوزة، الدقي، وشارع أحمد عرابي ومتفرعاته، وذلك لمدة 10 ساعات متواصلة، ضمن أعمال فنية تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

بدأت منذ قليل فعاليات الحلقة الـ 21 من برنامج “دولة التلاوة” بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حيث تشكل هذه الحلقة بداية الجولة السادسة من تصفيات البرنامج، الذي بدأ عرض حلقاته الأولى في نوفمبر الماضي، بانطلاق 32 متسابقًا، تأهل منهم ثمانية إلى هذه المرحلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.