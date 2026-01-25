السكك الحديدية: إتاحة الحجز على خدمة العربات المختلطة الجديدة بين القاهرة وأسوان

18 حجم الخط

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحجز على الخدمة الجديدة (نوم / VIP PREMIUM ) بين ( القاهرة / أسوان) والعكس من خلال شبابيك التذاكر.

وياتي ذلك في إطار تحسين مستوي الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد من جمهور الركاب علي رحلات الوجه القبلي.

ويذكر أن الهيئة أعلنت عن تشغيل 2 قطار بعربات ( نوم / Premium ) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 / 2 / 2026، حيث تقرر تشغيل قطار 1090 بعربات مختلطة (نوم / VIP PREMIUM ) من القاهرة إلي أسوان على أن يعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع يقوم من محطة القاهرة الساعة 22.40 يصل لمحطة أسوان الساعة 10.10 صباح اليوم التالي

وكذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/ 2/ 2026 تشغيل قطار1091 بعربات مختلطة (نوم/ VIP PREMIUM ) من أسوان إلى القاهرة، على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويقوم من محطة أسوان الساعة 16.50 يصل لمحطة القاهرة الساعة 04.50 صباح اليوم التالى طبقا للجداول المرفقة

