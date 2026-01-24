كامل الوزير يتفقد مواقع العمل بشبكة القطار الكهربائي السريع السخنة / مطروح

18 حجم الخط

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح والذي يبلغ طوله 660 كم، ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة، وذلك في المسافة من أكتوبر حتى برج العرب.

وجاءت جولة وزير الصناعة والنقل لمتابعة التقدم في معدلات التنفيذ بالمشروع "أعمال التشطيبات بالمحطات تنفيذ الاعمال الصناعية (كباري - أنفاق) أعمال تركيب القضبان على السكة أعمال تركيب أعمدة الكهرباء الكاتنيري".

وكان في استقبال الوزير كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء طارق حامد جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الهيئات ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع.

وتابع الوزير خلال الجولة أعمال التشطيبات بمحطات ( 6 أكتوبر التي سيتم من خلالها تبادل خدمة نقل الركاب مع مونوريل غرب النيل " السادس من أكتوبر وسفنكس التي ستخدم "مطار سفنكس الدولى ومدينة سفنكس الجديدة " ومحطة السادات التي ستخدم "المنطقة الصناعية والسكنية بمدينة السادات ووادي النطرون التي ستساهم في خدمة " المجتمع العمراني بالمدينة والمنطقة الصناعية واللوجيستية المخطط تنفيذها كذلك تسهيل السياحة الدينية والبيئية بالمدينة"، والنوبارية التي ستخدم “ مدينة النوبارية الجديدة والمنطقة الصناعية”، وبرج العرب "وهي أول محطة بعد تفريعة مسار القطار غربًا وتخدم مدينة برج العرب القديمة والجديدة ومطار برج العرب وايضا المنطقة الصناعية القريبة من الطريق الساحلي الدولي وهي تعتبر من كبرى المحطات السريعة على الخط حيث انها تتكون من ثلاثة أرصفة وعدد 6 سكك وستتبادل الخدمة مستقبلا مع مترو الإسكندرية ومحطة ستاد الجيش المصري بالكنج مريوط التي ستساهم في خدمة "الأغراض السياحية " ومحطة العامرية.

و اطلع الوزير على مخطط سير حركة الركاب من المداخل الرئيسية للمحطات حتى الوصول إلى صالات التذاكر وكيفية التنقل بين الأرصفة، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بها، كما تم الاطلاع على معدلات التقدم في تنفيذ الأعمال الصناعية " كباري وانفاق وبرابخ واخوار"، وما تم الانتهاء منها والمخطط الزمني الخاص بالأعمال الجاري تنفيذه حيث يشتمل هذا القطاع على عدد ٨ كوبرى مسار مثل ( أكتوبر بطول ١٦ كم يمر بكامل اجهزة أكتوبر لفتح الحركة للمواطنين أسفل الكوبري – الرجوا – تقاطع طريق وادى النطرون / الدبلوماسين - تقاطع طريق وادى النطرون / العلمين - كوبري مسار ترعة النصر -- كوبري المثلث ....) وعدد 1 كوبرى ديزل (الاتحاد) كما يشتمل القطاع على عدد 26 كوبرى تقاطع مع مسار القطار الكهربائى السريع مثل (البوليفارد - 6 أكتوبر الزراعية – الكتيبة – الضبعة – سفنكس – الدائرى الاقليمى –قرية طنمبول - قرية بني سلامة - قرية الحمرا - الطبراني - الشجاعة - بداية النوبارية - نهاية النوبارية........) وعدد 226 بربخ مع مسار القطار الكهربائى السريع وعدد 2 نفق.

وتفقد الوزير اعمال الانتهاء من اعمال الجسور لمسار القطار السريع لأغلب المسار طوال مسار الزيارة وتسليمها للتحالف لبدء فرد البازلت والفلنكات واعمال السكة كاملة.

تمهيد طرق الخدمة الموازية للمسار لاستخدام طرق الخدمة الداخلية

ووجه الوزير باستكمال تمهيد طرق الخدمة الموازية للمسار لاستخدام طرق الخدمة الداخلية في اعمال فرش البازلت وتركيب الفلنكات والقضبان واستخدام طرق الخدمة الخارجية لخدمة التجمعات السكنية والمناطق الزراعية.

كما تم الاطلاع على قطاعات المسار التي تم ويجرى تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، حيث تم الإنتهاء من تركيب قضبان السكة بطول 84.3 كم بقطاع شرق النيل وبطول 18 كم بقطاع غرب النيل وبطول 24.6 كم بالقطاع الشمالى، كما تم الانتهاء من تصنيع عدد 21 قطارا إقليميا (ديزيرو) من إجمالي 34 قطارا، وتم وصول عدد 8 قطارات منها مخصص للخط وتم الانتهاء من تصنيع عدد 7 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 قطارا، وتم وصول عدد 2 قطار منها مخصص لهذا الخط، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تصنيع الجرارات الكهربائية للبضائع المخصصة لهذا الخط بإجمالي 14 جرار.

والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعدد كبير من العاملين بالمشروع ونقل لهم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وثقته الكبيرة فيهم لإنجاز هذا المشروع العملاق الذي يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وخاصة مع قيام الدولة ممثلة في وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة تواكب الطفرة التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل عالميًا.

وأضاف الوزير أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر لأنها ستربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بريًا لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان وقدم الوزير الشكر لكافة العاملين بالمشروع على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.

لافتا الى أهمية تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع والتي تعتبر شرايين تنمية جديدة ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) مثل المناطق السياحية في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، وكذلك المساهمة في خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) كما أنها توفر آلاف من فرص العمل للشباب.

