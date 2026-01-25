الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ميناء سفاجا يستقبل اليوم 27 ألف طن ألومنيوم من السعودية

موانئ
موانئ
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (10) سفن وتم تداول (54000) طن بضائع و(1367) شاحنة و(94) سيارة.

شملت حركة الواردات (35000) طن بضائع و(724) شاحنة و(82) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (19000) طن بضائع و(643) شاحنة و(12) سيارة.


يستقبل  ميناء سفاجا اليوم السفينة MAR وعلى متنها 27 ألف طن ألومنيوم قادمة من السعودية والسفينتين Alcudia Express وأمل، بينما تغادر السفينتين PELAGOS Express، Poseidon Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين PELAGOS Express والحرية 2، وغادرت ثلاث سفن وهي Alcudia Express، Pan LiLi وامل. 

شهد ميناء نويبع تداول (4300) طن بضائع و(364) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا.
سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2100 راكبا. 
 

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الحالة العامة للطقس والملاحة ببعض الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج، وأعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة  بالموانئ.

إجراءات الطوارئ بالموانئ البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على الموانئ والهيئات التابعة للنقل البحري بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة فيما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

الجريدة الرسمية