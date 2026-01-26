أساسيات تمنع موجة الشعر، اتبعيها

18 حجم الخط

تعاني كثير من النساء من تموج الشعر أو هيشانه، خاصة مع الرطوبة أو الجفاف أو سوء العناية، ما يؤثر على شكل الشعر وجماله.

ولمن تفضل الشعر الناعم والمفرود، هناك مجموعة من الأساسيات والخطوات اليومية التي تساعد بشكل كبير على تقليل موجة الشعر والحفاظ على مظهر صحي وناعم دون الحاجة إلى فرد كيميائي ضار.

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من أسباب موجة الشعر:

جفاف الشعر ونقص الترطيب.

استخدام منتجات غير مناسبة لطبيعة الشعر.

الغسل المتكرر بالماء الساخن.

التعرض للرطوبة العالية.

الاستخدام المفرط للحرارة دون حماية.

تمشيط الشعر وهو جاف.

تلف الشعر بسبب الصبغات أو المواد الكيميائية.

أساسيات تمنع موجة الشعر

وأضافت سهام، أنه لتجنب موجة الشعر، يجب اتباع بعض الخطوات، منها:-

يفضل استخدام شامبو خالى من الكبريتات والسيليكون، ومخصص للشعر الجاف أو الهايش.

لا تكثري من غسل الشعر، يكفي 2 إلى 3 مرات أسبوعيا.

تجنبي الماء الساخن لأنه يزيد من هيشان الشعر، واستخدمي الماء الفاتر.

استخدمي بلسم مرطب بعد كل غسلة.

اعتمدي على حمام كريم أو ماسك طبيعي مرة أسبوعيا.

الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان، جوز الهند، الزيتون تساعد على تنعيم الشعر.

السيروم الخفيف بعد الغسل يقلل الموجة ويحمي الأطراف.

لا تفركي الشعر بالمنشفة، بل ربتي بلطف، واستخدمي منشفة قطنية أو تيشيرت قطني بدلا من المنشفة الخشنة، واتركي الشعر ليجف طبيعي قدر الإمكان.

عند استخدام السيشوار، احرصي على هواء فاتر مع واقى حراري.

مشطي الشعر وهو رطب قليلا وليس مبلل تماما.

استخدمي مشط واسع الأسنان، وابدئي من الأطراف ثم الجذور.

تجنبي التمشيط العنيف لأنه يسبب تكسر الشعر وتموجه.

استخدمي وسادة من الحرير أو الستان لتقليل الاحتكاك.

يمكن لف الشعر بطرحة حرير أثناء النوم، واربطي الشعر ربطة فضفاضة وليس مشدودة.

قص أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع، والأطراف المتقصفة تزيد من الهيشان وتجعل الشعر يبدو غير صحي.

اشربي كميات كافية من الماء.

تناولي أطعمة غنية بفيتامين E، وأوميجا 3، والبيوتين، والبروتين، مثل المكسرات، البيض، الأسماك، الأفوكادو.

