روتين شعر سريع وفعال من الطبيعة للأمهات العاملات

18 حجم الخط

روتين شعر سريع وفعال من الطبيعة، تواجه الأمهات العاملات تحديًا يوميًا في التوفيق بين العمل، البيت، الأبناء، والعناية بأنفسهن، وغالبًا ما يكون الشعر أول ما يتأثر بالإهمال بسبب ضيق الوقت وكثرة الضغوط.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر للأمهات العاملات يعد جزء من الاهتمام بالنفس والصحة النفسية. روتين بسيط، طبيعي، وسريع يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا إذا تم الالتزام به.





روتين العناية بالشعر للأمهات العاملات

أضافت خبيرة العناية بالشعر، أن العناية بالشعر لا تحتاج إلى ساعات طويلة أو منتجات باهظة الثمن، بل يمكن بروتين بسيط ومنتظم، يعتمد على مواد طبيعية متوفرة في كل بيت، الحفاظ على صحة الشعر وقوته ولمعانه، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



أولًا: فهم طبيعة شعر الأم العاملة

قبل البدء في أي روتين، من المهم أن تدرك الأم أن شعرها يتأثر بعدة عوامل متداخلة، مثل:



الإجهاد النفسي وضغط العمل.

قلة النوم.

التعرّض للشمس أو التلوث أثناء التنقل.

عدم الانتظام في العناية.

لذلك، الهدف من الروتين ليس الكمال، بل الاستمرارية والذكاء في اختيار الخطوات.

ثانيًا: الغسل الذكي… أقل مجهود وأفضل نتيجة

غسل الشعر بشكل خاطئ أو مفرط قد يزيد من تساقطه وجفافه.

عدد المرات المناسب:

مرتين أسبوعيًا كحد أقصى.

في حالة الشعر الدهني: 3 مرات مع استخدام مواد لطيفة.

بديل طبيعي للشامبو التجاري:

خلط ملعقة من جل الصبار (الألوفيرا) مع القليل من الشامبو.

يساعد الصبار على تنظيف فروة الرأس بلطف وتقليل الجفاف.

نصيحة سريعة:

تدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين فقط أثناء الغسل ينشّط الدورة الدموية ويقوّي البصيلات.

ثالثًا: الترطيب السريع بعد كل غسيل

بدلًا من الماسكات الطويلة، يمكن للأم العاملة الاعتماد على ترطيب ذكي وسريع.

بلسم طبيعي في دقيقتين:

ملعقة زبادي + ملعقة زيت زيتون.

يوضع على أطراف الشعر فقط، ويُشطف بعد دقيقتين.

بديل يومي بدون شطف:

رذاذ ماء + بضع قطرات زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

يرش على الشعر صباحًا أو قبل الخروج.

رابعًا: ماسك أسبوعي في 10 دقائق

لا تحتاج العناية العميقة إلى وقت طويل.

ماسك مغذٍ وسريع:

ملعقة عسل طبيعي.

ملعقة زيت جوز الهند.

ملعقة زبادي.

يُوضع على الشعر مرة واحدة أسبوعيًا، ويُترك 10 دقائق فقط ثم يُغسل.

هذا الماسك:

يقلل الهيشان.

يمنح لمعانًا طبيعيًا.

يقوي الشعر الضعيف.

العناية بالشعر

خامسًا: العناية بفروة الرأس بدون مجهود

فروة الرأس الصحية هي أساس شعر صحي.

روتين ليلي سريع (مرتين أسبوعيًا):

تدليك فروة الرأس بزيت الخروع المخفف بزيت الزيتون لمدة 3 دقائق.

لا حاجة لغسل الشعر فورًا، يمكن تركه حتى الغسلة التالية.

بديل لمن لا تحب الزيوت:

جل الصبار مباشرة على فروة الرأس قبل النوم.

سادسًا: التسريحات الذكية للأم العاملة

التسريحات المشدودة طوال اليوم تُضعف الشعر.

أفضل اختيارات يومية:

كعكة منخفضة.

ضفيرة بسيطة.

ذيل حصان غير مشدود.

استخدام أربطة قماشية بدل المطاطية يحمي الشعر من التقصف.

سابعًا: التغذية… العناية من الداخل

حتى أفضل روتين خارجي لن ينجح بدون دعم داخلي.

أطعمة طبيعية تقوّي الشعر:

البيض.

السمسم.

السبانخ.

المكسرات.

شرب الماء بكثرة.

مشروب أسبوعي بسيط:

كوب حلبة مغلية مرة أسبوعيًا لتقوية الشعر وتقليل التساقط.



أخطاء شائعة يجب تجنبها

تمشيط الشعر وهو مبلل بقوة.

الإكثار من استخدام الحرارة.

تجاهل قص الأطراف (مرة كل 2–3 أشهر).

تجربة وصفات كثيرة في وقت قصير.

وأخيرًا، لا تبحثي عن الكمال، بل عن خطوات صغيرة قابلة للاستمرار، فالقليل المنتظم أفضل من الكثير المتقطع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.