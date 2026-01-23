طريقة طبيعية وآمنة لفرد الشعر في البيت

18 حجم الخط

تعاني الكثير من الفتيات من هيشان الشعر وتجعده، ويبحثن دائما عن طرق لفرد الشعر تمنحه مظهر ناعم وانسيابي دون اللجوء إلى الكيراتين أو البروتين الكيميائي الذي قد يسبب تلف الشعر وتساقطه على المدى البعيد.

وتوجد وصفات طبيعية فعالة وآمنة يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، تساعد على فرد الشعر تدريجيا مع تغذيته وتقويته، وتفضلها بعض الفتيات.

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن الوصفات الطبيعية أفضل للشعر لأنها خالية من المواد الكيميائية الضارة، وآمنة على فروة الرأس، ولا تسبب تساقط الشعر، كما أنها تغذي الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتناسب جميع أنواع الشعر خاصة الجاف والمتقصف، وتعطي نتائج تدريجية وطبيعية دون إضرار بالشعر.

وصفة طبيعية وآمنة لفرد الشعر فى البيت

وأضافت سهام، أن هناك وصفة طبيعية وآمنة لفرد الشعر:-

المكونات:

2 ملعقة كبيرة نشا

كوب حليب كامل الدسم

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي

ملعقة صغيرة زيت زيتون

وصفة طبيعية وآمنة لفرد الشعر

طريقة التحضير:

في وعاء، اخلطي النشا مع الحليب جيدا حتى يذوب تماما.

ضعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي خفيف.

ارفعي الخليط من النار واتركيه يبرد قليلا.

أضيفي زيت جوز الهند والعسل وزيت الزيتون وقلبي جيدا حتى تتجانس المكونات.

اغسلي شعرك جيدا بالشامبو فقط واتركيه رطبا قليلا.

قسمي الشعر إلى خصلات.

وزعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التركيز على الأماكن المجعدة.

غطي الشعر بقبعة بلاستيكية واتركي الوصفة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر فقط، ثم استخدمي بلسم خفيف إن رغبتى.

جففي الشعر باستخدام منشفة قطنية ثم مشطيه واتركيه ليجف طبيعي أو استخدمي سشوار هواء دافئ.

هذه الوصفة تساعد على فرد الشعر بشكل طبيعي تدريجي، وتقلل الهيشان والتجعد، وتمنح الشعر لمعان ونعومة فائقة، وترطب الشعر بعمق، وتقلل التقصف والجفاف، وتحسن ملمس الشعر من أول استخدام.

تستخدم مرة إلى مرتين أسبوعيا، وتظهر النتائج بوضوح بعد 3 إلى 4 استخدامات منتظمة.

لنتيجة أفضل تجنبي استخدام المكواة الحرارية بعد الوصفة.

استخدمي مشط خشبي أو واسع الأسنان.

دلكي فروة الرأس بزيت طبيعي مرة أسبوعيا.

قصي أطراف الشعر المتقصفة بانتظام.

تجنبي غسل الشعر بالماء الساخن.

