الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

استشاري يحذر: ميكروب المكورات الرئوية يسبب السحائي وتسمم الدم

تطعيم المكورات الرئوية
تطعيم المكورات الرئوية
18 حجم الخط

التطعيمات الموسمية من الإجراءات الوقائية المهمة التى ينصح بها الأطباء باستمرار خاصة للصغار لحمايتهم من الأمراض المعدية الخطيرة.

ومن أهم هذا التطعيمات الانفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية التى تحمى من الالتهاب الرئوي الذى أصبح منتشر فى وقتنا الحالى بين الأطفال.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن تطعيم الالتهاب الرئوي (المكورات الرئوية)، مهم للأطفال لأن الالتهاب الرئوي ليس مجرد دور برد ثقيل، ولكنه مرض خطير يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة للأطفال، خاصة الرضع وصغيري السن.

أهمية تطعيم المكورات الرئوية 
أهمية تطعيم المكورات الرئوية 

وأضاف عبد الحميد، أن الالتهاب الرئوي سببه ميكروب اسمه المكورات الرئوية، وهذا الميكروب لا يسبب التهاب رئوي، فقط بل يمكن أن يسبب التهاب سحائي، أو تسمم دم، أو التهاب أذن وسطى شديد ومتكرر، وللأسف الطفل الصغير مناعته ضعيفة، وبالتالى أكثر عرضة للمضاعفات.

أهمية تطعيم المكورات الرئوية 

وتابع، أن تطعيم المكورات الرئوية يساعد جسم الطفل فى تكوين مناعة قوية ضد أخطر أنواع هذا الميكروب ده، ويقلل دخول المستشفى، ويقلل المضاعفات الخطيرة، ويمنع تكرار الالتهابات الصدرية، والتهابات الأذن المتكررة، وعادة يؤخذ التطعيم على جرعات، وأول جرعة من عمر شهرين، ثم جرعات تكميلية حسب سن الطفل ونوع التطعيم، وكلما حصل الطفل عليه مبكرا كانت الحماية أقوى.

أعراض تطعيم المكورات الرئوية

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن التطعيم آمن وأعراضه الجانبية بسيطة مثل، سخونية خفيفة، وألم بسيط مكان الحقن، واختفى مع الخوافض البسيطة، وأكثر الأطفال حاجة لهذا التطعيم هم الأطفال أقل من 5 سنين، والمصابين بحساسية الصدر أو الربو، والأطفال الذين لديهم مناعة ضعيفة.

txt

أفكار بسيطة لإشغال وقت طفلك فى الإجازة

txt

خطوات تساعدك في تمييز حساسية اللبن على طفلك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المكورات الرئوية تطعيم المكورات الرئوية أهمية تطعيم المكورات الرئوية صحة الصحة الدكتور تامر عبد الحميد

مواد متعلقة

هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب

تطعيم 509 آلاف طفل ضد الحصبة فى أسوان (صور)

احذر الغرامة، عقوبة التخلف عن تطعيم الأطفال وفقا للقانون
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد (تحديث لحظى)

روما وميلان يتعادلان 1/1 بالدوري الإيطالي

اتصالات النواب تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين روما وميلان في الشوط الأول (صور)

عميد قصر العيني: نسعى لتعزيز مكانتنا العالمية في تطوير التعليم الطبي

نقيب المحامين يصدر بياناً بشأن أزمة نيابة النزهة

خبير اقتصادي: الذهب يقترب من 6000 دولار للأوقية

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدموع بالمنام وعلاقته بوقوع مشكلات في المستقبل

ما حكم قضاء الصلوات الفائتة وكيف تُؤدَّى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

في أي مسجد صلى النبي إلى قبلتين؟

المزيد
الجريدة الرسمية