استشاري يحذر: ميكروب المكورات الرئوية يسبب السحائي وتسمم الدم

18 حجم الخط

التطعيمات الموسمية من الإجراءات الوقائية المهمة التى ينصح بها الأطباء باستمرار خاصة للصغار لحمايتهم من الأمراض المعدية الخطيرة.

ومن أهم هذا التطعيمات الانفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية التى تحمى من الالتهاب الرئوي الذى أصبح منتشر فى وقتنا الحالى بين الأطفال.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن تطعيم الالتهاب الرئوي (المكورات الرئوية)، مهم للأطفال لأن الالتهاب الرئوي ليس مجرد دور برد ثقيل، ولكنه مرض خطير يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة للأطفال، خاصة الرضع وصغيري السن.

أهمية تطعيم المكورات الرئوية

وأضاف عبد الحميد، أن الالتهاب الرئوي سببه ميكروب اسمه المكورات الرئوية، وهذا الميكروب لا يسبب التهاب رئوي، فقط بل يمكن أن يسبب التهاب سحائي، أو تسمم دم، أو التهاب أذن وسطى شديد ومتكرر، وللأسف الطفل الصغير مناعته ضعيفة، وبالتالى أكثر عرضة للمضاعفات.

أهمية تطعيم المكورات الرئوية

وتابع، أن تطعيم المكورات الرئوية يساعد جسم الطفل فى تكوين مناعة قوية ضد أخطر أنواع هذا الميكروب ده، ويقلل دخول المستشفى، ويقلل المضاعفات الخطيرة، ويمنع تكرار الالتهابات الصدرية، والتهابات الأذن المتكررة، وعادة يؤخذ التطعيم على جرعات، وأول جرعة من عمر شهرين، ثم جرعات تكميلية حسب سن الطفل ونوع التطعيم، وكلما حصل الطفل عليه مبكرا كانت الحماية أقوى.

أعراض تطعيم المكورات الرئوية

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن التطعيم آمن وأعراضه الجانبية بسيطة مثل، سخونية خفيفة، وألم بسيط مكان الحقن، واختفى مع الخوافض البسيطة، وأكثر الأطفال حاجة لهذا التطعيم هم الأطفال أقل من 5 سنين، والمصابين بحساسية الصدر أو الربو، والأطفال الذين لديهم مناعة ضعيفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.