أهمية تطعيم الإنفلونزا الموسمية للأطفال قبل الدراسة 

تطعيم الانفلونزا الموسمية من التطعيمات المهمة التى يؤكد عليها الأطباء كل عام، لأنها تقلل فرص تكرار العدوى وتخفف من الأعراض فى حال الإصابة بالأنفلونزا.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، تحرص بعض الأمهات على إعطاء التطعيم للأطفال لحمايتهم من نزلات البرد والإنفلونزا وتجنب حدوث أى مضاعفات لهم.

يقول الدكتور أيمن عوض، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة: إنه مع بداية كل عام دراسي جديد يزداد اختلاط الأطفال داخل الفصول، وتزداد احتمالية انتقال العدوى بينهم بسبب قربهم من بعضهم البعض، خاصة في مواسم انتشار الفيروسات مثل الإنفلونزا الموسمية، ويعتبر تطعيم الإنفلونزا من الوسائل الفعالة التي تساعد في حماية الأطفال من مضاعفات هذا المرض، خاصة قبل دخولهم المدارس أو الحضانات.

وأضاف عوض، أن الإنفلونزا الموسمية مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وينتشر بسهولة عن طريق الرذاذ المتطاير عند السعال أو العطس أو ملامسة الأسطح الملوثة، وقد يسبب المرض ارتفاع في الحرارة، والسعال، والصداع، والإرهاق الشديد، وآلام العضلات.

وأشار إلى أنه رغم أن معظم الحالات تشفي خلال أسبوع، إلا أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الأذن أو التهاب الشعب الهوائية.

أهمية تطعيم الانفلونزا الموسمية للأطفال قبل الدراسة

وتابع، أن من فوائد تطعيم الإنفلونزا الموسمية للأطفال قبل الدراسة:

الوقاية من العدوى داخل المدارس، فالفصول الدراسية أماكن مغلقة، مما يجعل انتقال الفيروس سريعا بين الأطفال، والتطعيم يقلل من احتمالية إصابة الطفل بالإنفلونزا وبالتالي يحمي زملاءه أيضا.

تقليل الغياب الدراسي، حيث إن إصابة الطفل بالإنفلونزا قد تتسبب في غيابه عن المدرسة لعدة أيام، مما يؤدي إلى فقدان دروس مهمة، والتطعيم يساعد على تقليل احتمالية الإصابة وبالتالي يقلل من الغياب.

حماية الأطفال ذوي المناعة الضعيفة، وبعض الأطفال يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو أو أمراض القلب أو السكري، وهؤلاء أكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة، فالتطعيم يعد وسيلة أمان إضافية لهم.

منع انتقال العدوى للأسرة، والطفل المصاب قد ينقل الفيروس إلى أفراد أسرته، وخاصة كبار السن أو من لديهم أمراض مزمنة، والتطعيم يقلل من انتشار العدوى في المجتمع ككل.

التقليل من مضاعفات المرض، حتى لو أصيب الطفل بالإنفلونزا بعد التطعيم، فإن الأعراض غالبا تكون أخف وأقل خطورة، مما يقلل الحاجة لدخول المستشفى أو تناول أدوية قوية.

أفضل وقت لتطعيم الأطفال

وأوضح أخصائي طب الأطفال، أنه ينصح بإعطاء لقاح الإنفلونزا للأطفال قبل بداية فصل الشتاء بأسابيع، أي في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، ليكون لدى الجسم الوقت الكافي لتكوين مناعة ضد الفيروسات، ويوصى بإعطاء اللقاح لجميع الأطفال بداية من عمر 6 أشهر فأكثر، والأطفال الذين يتلقون اللقاح لأول مرة قد يحتاجون إلى جرعتين بفاصل 4 أسابيع، والأطفال المصابون بحساسية شديدة ضد مكونات اللقاح يجب استشارة الطبيب قبل التطعيم.

نصائح للأمهات قبل التطعيم

وأضاف اخصائي الأطفال، أنه على الأمهات استشارة الطبيب إذا كان الطفل يعاني من أي أمراض مزمنة أو حساسية، والتأكد من أخذ الطفل قسط كافي من الراحة بعد التطعيم، وقد تظهر بعض الأعراض البسيطة مثل احمرار مكان الحقن أو ارتفاع طفيف في الحرارة، وهذه طبيعية وتزول خلال يومين.

