الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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متى يظهر مفعول لقاح الانفلونزا؟، استشارى يجيب

تطعيم الانفلونزا
تطعيم الانفلونزا الموسمية

تطعيم الانفلونزا من التطعيمات الموسمية اللازمة التى يجب أن يحصل عليها الكبار والصغار خاصة فى وقتنا الحالى لانتشار الفيروسات.

ويجب تلقي اللقاح فى موعده وعادة يصادف فترة ما قبل فصل الشتاء، ولكن يتساءل البعض متى يظهر مفعول اللقاح؟

فوائد تلقى لقاح الانفلونزا الموسمية 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة: إن تطعيم الانفلونزا الموسمية مهم وضرورة حفاظًا على الصحة خاصة للصغار، ومن فوائد تلقى لقاح الانفلونزا:-

  • حماية 80% من الانفلونزا الفيروسية الموسمية.
  • يقلل حدة الأعراض عند الإصابة بالانفلونزا.
  • يقصر مدة ظهور الأعراض.
  • يمنع حدوث المضاعفات.
  • يحمى الرئة حتى لا تكون ضعيفة وعرضة للإصابة بالفيروسات.

متى يظهر مفعول لقاح الانفلونزا 

وأضاف عبد الحميد، أن أفضل وقت لتلقى لقاح الانفلونزا الموسمية، هو قبل دخول فصل الشتاء مباشرة، حتى يبدأ يظهر مفعولة عند بداية موسم البرد، وتستغرق مدة ظهور مفعولة من أسبوعين إلي ثلاثة أسابيع لظهور تأثيره، ولا ينصح بإعطاءه أثناء أدوار البرد، ويمكن إعطاءه للأطفال بدءًا من عمر 6 أشهر.

 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضًا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه؛ لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، ما يحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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