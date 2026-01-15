الخميس 15 يناير 2026
حوادث

ضبط 17 متهما لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

المتهمون
المتهمون
 تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 رجال و7 سيدات، بينهم 11 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك في نطاق محافظة الجيزة.

وتم رصد 5 أحداث معرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية. 

استغلال الاطفال التسول رعاية الأحداث الجيزة وزارة الداخلية الامن العام

