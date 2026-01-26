الإثنين 26 يناير 2026
الأوقاف تطلق أول برنامج رقمي من إنتاجها بمسجد مصر الكبير، اليوم

وزارة الأوقاف، فيتو
تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، أول برنامج رقمي من إنتاجها، وذلك في إطار توجهها نحو التحول الرقمي، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الأوقاف تطلق أول برنامج رقمي من إنتاجها بمسجد مصر الكبير

ومن المقرر أن يقام حفل الإطلاق في تمام الساعة العاشرة صباحًا بـمسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديد، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والإعلاميين والصحفيين.

أنشطة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تواصل أنشطة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالمساجد، وذلك في إطار دورها في العناية بكتاب الله تعالى، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وضبطًا وفهمًا، وفق منهجية علمية منضبطة.

وتقام الأنشطة القرآنية بمكاتب التحفيظ وفق الضوابط المنظمة للعمل، بما يضمن انتظام التنفيذ، وتحقيق الأهداف، وجودة الأداء. كما تأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الأوقاف لتفعيل دور مكاتب التحفيظ بوصفها منارات قرآنية فاعلة، تسهم في إعداد أجيال متقنة لكتاب الله، وتدعم رسالة الوزارة في خدمة القرآن الكريم وأهله، وفهم رسالته وحملها كما ينبغي.

جدير بالذكر أن عدد مكاتب التحفيظ يبلغ ١٧٩٧ مكتبًا بنظام المكافأة، و١٣٢ مكتبًا على الدرجة الوظيفية، إلى جانب ٨٩ حلقة تحفيظ عن بُعد، بما يعكس اتساع نطاق الخدمة القرآنية وتنوع آليات تقديمها.
 

