في 6 خطوات، روتين أسبوعي للعناية بفروة الرأس

العناية بفروة الرأس لا تقل أهمية عن العناية بالشعر نفسه، فهي الأساس الذي ينمو منه شعر صحي وقوي.



كثير من مشاكل الشعر مثل التساقط، القشرة، الجفاف أو الدهون الزائدة تبدأ من فروة الرأس، ولذلك فإن تخصيص روتين أسبوعي بسيط ومنتظم يمكن أن يُحدث فرقًا واضحًا خلال فترة قصيرة.



في هذا التقرير سنستعرض روتينًا أسبوعيًا متوازنًا للعناية بفروة الرأس يناسب أغلب النساء، ويمكن تعديله حسب نوع الفروة واحتياجاتها، وفقًا لموقع OnlyMyHealth



أولًا: تنظيف فروة الرأس بوعي (مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا)



الخطوة الأولى والأساسية في أي روتين هي التنظيف، لكن الخطأ الشائع هو الإفراط في الغسل أو استخدام شامبو غير مناسب.

يُفضل اختيار شامبو لطيف خالٍ من السلفات القاسية، ومناسب لنوع فروة الرأس سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة.



عند غسل الشعر، يجب تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع بلطف لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، لتحفيز الدورة الدموية وإزالة الأوساخ وبقايا المنتجات.

لا يُنصح باستخدام الأظافر حتى لا تُصاب الفروة بالتهيج أو الجروح الدقيقة.

ثانيًا: التقشير الأسبوعي لإزالة التراكمات (مرة واحدة أسبوعيًا)



تمامًا مثل بشرة الوجه، تحتاج فروة الرأس إلى تقشير دوري لإزالة خلايا الجلد الميتة وبقايا الزيوت.



يمكن استخدام مقشر جاهز مخصص لفروة الرأس، أو تحضير مقشر طبيعي من السكر البني مع القليل من زيت الزيتون أو جل الألوفيرا.



يُوضع المقشر على فروة رطبة، ويُدلّك بلطف بحركات دائرية، ثم يُشطف جيدًا ويُغسل الشعر بالشامبو. هذه الخطوة تساعد على فتح بصيلات الشعر وتحسين امتصاص المغذيات.

ثالثًا: الترطيب والتغذية بالزيوت أو الماسكات (مرة إلى مرتين أسبوعيًا)



فروة الرأس تحتاج إلى ترطيب منتظم، خاصة في الأجواء الباردة أو مع استخدام أدوات التصفيف الحرارية.



يمكن عمل حمام زيت خفيف باستخدام زيت جوز الهند، زيت الخروع، أو زيت اللوز الحلو.

يُسخن الزيت قليلًا، ثم يُدلك به فروة الرأس ويُترك من نصف ساعة إلى ساعة قبل الغسل.

أما في حالة الفروة الدهنية، فيُفضل استخدام ماسكات خفيفة مثل جل الصبار أو ماء الورد مع قطرات من زيت شجرة الشاي لتنقية الفروة دون إثقالها.

ماسكات لفروة الرأس

رابعًا: تحفيز الدورة الدموية بالتدليك المنتظم (يوميًا أو عدة مرات أسبوعيًا)



تدليك فروة الرأس خطوة بسيطة لكنها فعالة جدًا. يمكن القيام به أثناء غسل الشعر أو حتى على فروة جافة لبضع دقائق يوميًا.



التدليك يحفز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، مما يعزز نمو الشعر ويقلل من التساقط. يمكن استخدام أطراف الأصابع أو أدوات تدليك مخصصة للفروة.

خامسًا: تهوية فروة الرأس وتقليل الإجهاد عليها



من المهم إعطاء فروة الرأس فرصة للتنفس. يُفضل تجنب ربط الشعر بإحكام طوال الوقت، وتقليل استخدام الجل والسبراي ومنتجات التصفيف الثقيلة.



كما يُنصح بعدم ارتداء أغطية الرأس لفترات طويلة دون تهوية، خاصة إذا كانت الفروة تميل للتعرق.

سادسًا: الاهتمام بالتغذية ونمط الحياة



روتين العناية لا يكتمل بدون دعم داخلي. شرب كمية كافية من الماء، وتناول أطعمة غنية بالحديد، الزنك، فيتامين B، وأوميجا 3 ينعكس مباشرة على صحة فروة الرأس.



كذلك، تقليل التوتر والنوم الجيد يساعدان على توازن إفراز الدهون ومنع التهابات الفروة.

في النهاية، الالتزام بروتين أسبوعي منتظم للعناية بفروة الرأس لا يحتاج إلى مجهود كبير أو منتجات باهظة الثمن، بل يعتمد على الاستمرارية والاختيار الصحيح للخطوات المناسبة. مع الوقت، ستلاحظين فروة رأس أنظف، أقل تهيجًا، وشعرًا أقوى وأكثر حيوية من الجذور حتى الأطراف.

