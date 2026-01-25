الأحد 25 يناير 2026
محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع جودة الخدمات العلاجية بمعمل تركيبات الأسنان

جانب من متابعة العمل
جانب من متابعة العمل داخل المعمل، فيتو
تفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، معمل الإسماعيلية لتركيبات الأسنان والكائن بجوار ديوان عام مديرية الصحة؛ لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الأداء داخل المعمل والعيادات التابعة له، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين. 

صحة الإسماعيلية: قدمنا الفحص الطبي لـ 10 آلاف مواطن بالمبادرات الرئاسية

غلق وإنذار 16 منشأة طبية خلال حملة لـ صحة الإسماعيلية

 

متابعة العمل بعيادات المعمل المختلفة 

وخلال جولتها، تفقدت وكيل الوزارة عيادات المعامل المختلفة، ومعمل التركيبات المتحركة، واطلعت على سجلات تردد المواطنين. 

جانب من متابعة العمل داخل المعمل، فيتو
جانب من متابعة العمل داخل المعمل، فيتو

 كما راجعت مع الفريق الطبي الإجراءات المتبعة ونوعية التدخلات التي تم إجراؤها للمترددين، مؤكدة على أهمية الالتزام الكامل بسياسات مكافحة العدوى داخل المنشأة الطبية.

جانب من متابعة العمل داخل المعمل، فيتو
جانب من متابعة العمل داخل المعمل، فيتو

التأكد من توافر المستلزمات الطبية

وحرصت وكيل وزارة الصحة على التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة بجودة عالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة العلاجية دون انقطاع وبخاصة مع زيادة عدد المترددين على العيادة.

جانب من متابعة العمل داخل المعمل، فيتو
جانب من متابعة العمل داخل المعمل، فيتو

وخلال الزيارة التقت بعدد من المترددين بشكل منتظم على المعمل، والذين عبروا عن شُكرهم للفريق الطبى،وحسن التعامل وجودة الخدمة المقدمة.

 

إضافة هامة لملف الإنجازات الصحية بالإسماعيلية

 

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى أن معمل الإسماعيلية لتركيبات الأسنان يمثل إضافة مهمة إلى ملف الإنجازات الصحية داخل المحافظة، حيث يقدم خدماته لجميع الفئات العمرية بأسعار رمزية، بهدف توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، بما يعكس توجه الدولة نحو توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة للمواطنين.

جانب من متابعة العمل داخل المعمل، فيتو
جانب من متابعة العمل داخل المعمل، فيتو

 

