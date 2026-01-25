وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، مدرسة عمر مكرم، لمتابعة أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وكذا متابعة انتظام أعمال التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات الشهادة الاعدادية والاطمئنان على الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، وذلك في حضور أحمد الشريف مدير إدارة جنوب والمشرف على أعمال التصحيح.

متابعة آليات العمل بالكنترول

وخلال الزيارة، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم لجان التصحيح واطلع على آليات العمل داخل الكنترولات.

وشددً على أهمية تحري الدقة والموضوعية في رصد الدرجات، ومراعاة مصلحة الطلاب، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

توحيد أسس التصحيح

كما أوصى أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية بضرورة الالتزام بنماذج الإجابة المعتمدة، وتوحيد أسس التصحيح بين جميع المصححين، مع المراجعة الدقيقة للأوراق قبل اعتماد النتائج، مؤكدًا أن الشفافية والعدالة في التصحيح تمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية تتابع عن كثب جميع مراحل التصحيح والمراجعة والرصد، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على أعمال الكنترول برئاسة جمال حسين.

وفي ختام جولته، أعرب وكيل الوزارة عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادة الإعدادية.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية بقيادة أيمن موسي للعمل على الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد لإعلان النتائج.

