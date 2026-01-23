إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل خلال زفة عرس بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

شهد طريق قرية سرابيوم، في محافظة الإسماعيلية حادث انقلاب سيارة ربع نقل أدى إلى إصابة 7 أشخاص خلال مشاركتهم في زفة فرش عروس.

غرفة عمليات الإسعاف تتلقى اخطارا

وكانت قد تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية لمنطقة القناة وسيناء اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم ط ص ق 2897، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والاجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

جانب من الحادث، فيتو

انقلاب سيارة ضمن زفة عروس



وتبين عند الوصول لمكان الحادث انقلاب السيارة أثناء سيرها ضمن زفة العروس، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم بمكان الحادث، ثم تم إخلاؤهم ونقلهم إلى مستشفى فايد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جانب من الحادث، فيتو

رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية



وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الواقعة.

جانب من الحادث، فيتو

جانب من الحادث، فيتو

