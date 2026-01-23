الجمعة 23 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل خلال زفة عرس بالإسماعيلية (صور)

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل خلال زفة عرس بالإسماعيلية
18 حجم الخط

شهد طريق قرية سرابيوم، في محافظة الإسماعيلية حادث انقلاب سيارة ربع نقل أدى إلى إصابة 7 أشخاص خلال مشاركتهم في زفة فرش عروس. 

صحة الإسماعيلية تختتم البرنامج التدريبي للتنمية المستدامة للعاملين بالطب الوقائي

بأسعار تبدأ من 80 جنيها، جولة في سوق الأسماك بالإسماعيلية (فيديو وصور)

 

غرفة عمليات الإسعاف تتلقى اخطارا 

وكانت قد تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية لمنطقة القناة وسيناء اخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل رقم ط ص ق 2897، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والاجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

 

انقلاب سيارة ضمن زفة عروس 


وتبين عند الوصول لمكان الحادث انقلاب السيارة أثناء سيرها ضمن زفة العروس، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم بمكان الحادث، ثم تم إخلاؤهم ونقلهم إلى مستشفى فايد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية 


وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الواقعة. 

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسعاف المصري الأجهزة الأمنية الحركة المرورية اصابة 7 اشخاص انقلاب سيارة ربع نقل بالاسماعيلية هيئة الإسعاف المصرية حادث انقلاب سيارة ربع نقل

مواد متعلقة

بأسعار تبدأ من 80 جنيها، جولة في سوق الأسماك بالإسماعيلية (فيديو وصور)

صحة الإسماعيلية تختتم البرنامج التدريبي للتنمية المستدامة للعاملين بالطب الوقائي

وكيل صحة الإسماعيلية تناقش تطوير الأداء الميداني للعيادات المتنقلة

وفد هيئة تنشيط السياحة يواصل جولاته لإعداد فيديو ترويجي عن الإسماعيلية (صور)
ads

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة ورسائل رئاسية حاسمة لمواجهة الفكر المتطرف

الجامعات المصرية تحقق مراكز مقدمة في العلوم الطبية بتصنيف التايمز

الزمالك يعلن تجديد عقد محمد سيد (فيديو)

بدء تخصيص شقق روضة العبور بمنصة مصر العقارية الإثنين المقبل

خدمات

المزيد

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين حوله

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة

ما حكم تحديد ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية