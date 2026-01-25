18 حجم الخط

تابع الدكتور سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، استكمال إجراءات تسليم العقود الجديدة للمواطنين المستفيدين من نظام استبدال الوحدات السكنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة تيسير الخدمات وإنهاء ملفات الإسكان بشكل عاجل.

​تحرير عقود البدل وتحديث بيانات المستفيدين

​واشرف رئيس المدينة على عملية تحرير عقود "بدل دون عوض" للمواطنين الذين كانوا يمتلكون وحدات بنظام السكن الاقتصادي في منطقة الاعصر، حيث تم نقل ملكيتهم رسميا إلى وحدات بديلة وحديثة بمشروع الإسكان الاجتماعي في منطقة شطا، وذلك بحضور ممثلي الإدارات المعنية وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان مطابقة الإجراءات للقواعد المنظمة.

رئيس مدينة دمياط يتابع استبدال وحدات السكن الاقتصادي ببدائل في "شطا"

​جهود مكثفة لإنهاء ملفات الإسكان

​وتسعى الوحدة المحلية من خلال هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة العمل في الملفات العالقة وضمان حصول كل مواطن على حقه القانوني في سكن لائق، حيث تم تذليل كافة العقبات الإدارية التي كانت تواجه المستفيدين لضمان انتقالهم إلى الوحدات الجديدة في أسرع وقت ممكن.

​التزام بتحسين مستوى الخدمات بدمياط

​وشددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط على استمرار جهودها في متابعة كافة المشروعات الخدمية والملفات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن الأولوية القصوى هي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل دائما على تحقيق الصالح العام في كافة قطاعات المدينة.

