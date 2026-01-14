الأربعاء 14 يناير 2026
تعليم الإسماعيلية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

انتهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، كافة استعداداتها، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والذى ينطلق يوم غد الخميس بمدارس المحافظة الإعدادية. 

وعقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، مع مديرى الإدارات التعليمية، لمناقشة الإجراءات المنظمة والاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي  ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والمقرر انطلاقها صباح يوم غد الخميس. 

 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام،  ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام، وفتحى الشحات مدير إدارة المتابعة، وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وهالة زين مدير إدارة شئون الطلبة.

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

استعراض تعليمات وزارة التربية والتعليم 

وخلال الاجتماع  تم استعراض تعليمات وزارة التربية والتعليم المنظمة لأعمال الامتحانات، شدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان الامتحانية بما يحقق الهدوء والانضباط، ويوفر مناخًا آمنًا ومستقرًا يساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتعليمات الوزارية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للتصدي لأي محاولات غش أو شغب، مشددًا على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على أهمية الجدية والانضباط في أداء المهام. 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن نجاح العملية الامتحانية يعتمد على دقة التنفيذ والتعاون بين جميع القائمين على الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.

