محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة لمدير الأمن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٤ لعيد الشرطة

18 حجم الخط

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ورافقه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بالإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٤ لعيد الشرطة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقدَّم محافظ الإسماعيلية التهنئة لمدير الأمن، كما قدَّم التهنئة للقادة والضباط والصف والجنود، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٤ لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر، معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي بقسم البستان بمحافظة الإسماعيلية، يوم الجمعة ٢٥ يناير عام ١٩٥٢.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

أكرم جلال يشيد بجهود رجال الشرطة

وأشاد "أكرم" بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلًا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

بطولات رجال الشرطة لا تنسى

بجانب البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية، جنبًا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في الحفاظ على أمن مصر وحماية مقدراتها، مؤكدًا "أننا جميعًا نفخر بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، سيظل مكتوبًا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، تتناقله الأجيال بكل فخر وعزة".

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

وفي نهاية الاحتفالية، قدَّم محافظ الإسماعيلية درع محافظة الإسماعيلية لمساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية؛ تقديرًا لجهود مديرية أمن الإسماعيلية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، كما قدَّم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية درع مديرية الأمن لمحافظ الإسماعيلية تقديرًا لجهوده المبذولة بالمحافظة والتعاون المثمر بين الجانبين.

ويُذكر أن عيد الشرطة يُخلِّد بطولات رجالها في معركة ٢٥ يناير ١٩٥٢، عندما رفضت قوات الشرطة تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني.

واستمر رجال الشرطة في المقاومة حتى آخر طلقة رغم قلة العتاد والذخيرة، مما أسفر عن استشهاد ٥٦ فردًا وإصابة ٨٠ آخرين، بينما تكبَّدت القوات البريطانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.