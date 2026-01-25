الأحد 25 يناير 2026
محافظات

محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة لمدير الأمن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٤ لعيد الشرطة

جانب من الاحتفال،
قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ورافقه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بالإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٤ لعيد الشرطة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة. 

رئيس الإسماعيلية الأزهرية يتفقد مراكز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)

محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس مركز البحوث الزراعية

وقدَّم محافظ الإسماعيلية التهنئة لمدير الأمن، كما قدَّم التهنئة للقادة والضباط والصف والجنود، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٤ لعيد الشرطة، تلك الذكرى التي شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر، معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي بقسم البستان بمحافظة الإسماعيلية، يوم الجمعة ٢٥ يناير عام ١٩٥٢.

أكرم جلال يشيد بجهود رجال الشرطة 

وأشاد "أكرم" بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلًا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بطولات رجال الشرطة لا تنسى

 

بجانب البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية، جنبًا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في الحفاظ على أمن مصر وحماية مقدراتها، مؤكدًا "أننا جميعًا نفخر بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، سيظل مكتوبًا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، تتناقله الأجيال بكل فخر وعزة".

وفي نهاية الاحتفالية، قدَّم محافظ الإسماعيلية درع محافظة الإسماعيلية لمساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية؛ تقديرًا لجهود مديرية أمن الإسماعيلية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، كما قدَّم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية درع مديرية الأمن لمحافظ الإسماعيلية تقديرًا لجهوده المبذولة بالمحافظة والتعاون المثمر بين الجانبين.

 

ويُذكر أن عيد الشرطة يُخلِّد بطولات رجالها في معركة ٢٥ يناير ١٩٥٢، عندما رفضت قوات الشرطة تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني.

 

واستمر رجال الشرطة في المقاومة حتى آخر طلقة رغم قلة العتاد والذخيرة، مما أسفر عن استشهاد ٥٦ فردًا وإصابة ٨٠ آخرين، بينما تكبَّدت القوات البريطانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

