رئيس الإسماعيلية الأزهرية يتفقد مراكز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية (صور)

تفقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم السبت، مراكز تصحيح الشهادتين الابتدائية والاعدادية.





أبرز المرافقين خلال الجولة

وبدأت جولة وكيل الوزارة التى رافقه خلالها نجيب عبدالعظيم، مدير الإدارة التعليمية، أحمد الصاوي، مدير أمن المنطقة، والدكتور وجيه عبدالكريم، مدير إدارة الامتحانات، وإبراهيم عبدالسلام، موجه عام الرياضيات ورئيس مركز تصحيح الشهادة الابتدائية، وعبدالحميد محمود حسن، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وغالي حلمي، رئيس مركز تصحيح الشهادة الإعدادية، وعماد زينة، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

جانب من الجولة، فيتو

متابعة أعمال التصحيح بالمراكز

وتابع الدكتور مؤمن الهواري خلال الجولة سير عمليات التصحيح بمركز الشهادة الابتدائية بمعهد فتيات آل نوح، كما تفقد مركز تصحيح الشهادة الإعدادية بمبنى الإدارة التعليمية.

الالتزام بتعليمات التصحيح



واطمأن على انتظام أعمال التصحيح بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالدقة والمراجعة الجيدة، بما يضمن إعطاء كل طالب حقه وتحقيق مبدأ العدالة.





ورشة عمل لمعلمات رياض الأطفال لاعتماد الجودة للفصل الدراسي الثاني



وعلى صعيد آخر، تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ورشة العمل الخاصة بمعلمات رياض الأطفال للمعاهد المدرجة لاعتماد الجودة للفصل الدراسي الثاني، والتي تقام بالتعاون مع إدارة الجودة وإدارة رياض الأطفال.

أشرفت على الورشة الدكتورة مروة حسين، وبإشراف مدير إدارة الجودة الدكتور تامر بدران، ومديرة إدارة رياض الأطفال الدكتورة مروى السباعي.

وشملت الورشة تدريب المعلمات على المعايير والإجراءات الخاصة باعتماد الجودة لضمان رفع كفاءة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى رياض الأطفال بالمعاهد.

