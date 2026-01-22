الخميس 22 يناير 2026
محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الشواطئ قبل الصيف

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها قبل بدء الصيف القادم، والارتقاء بمستوى الأندية والشواطئ التابعة لـمحافظة الإسماعيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وزائريها من كافة المحافظات. 

متابعة سير العمل بشكل أسبوعي 

وشدد على متابعة سير العمل بكافة المشروعات بشكل أسبوعي، وعرض معدلات الأداء ونسب الإنجاز عليه، ومتابعة مجالس ولجان إدارتها في كافة مراحل العمل (التخطيط، التنفيذ، المتابعة، والتقييم)، مما يسهم في الحفاظ على موارد المحافظة وتعظيم عائداتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الإسماعيلي.
 

عقد اجتماع مع اللجنة العليا للمشروعات 

 

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عقد اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة العليا للمشروعات، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يجري تطويرها ورفع كفاءتها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة. 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، معاوني محافظ الإسماعيلية (للمشروعات، الشئون الهندسية، والصيانة)، ومديري عموم مديريتي الإسكان والزراعة، ومديري إدارات (الشئون المالية والإدارية، الشئون القانونية، المكتب الفني، الموارد البشرية، الحوكمة والمراجعة الداخلية، ووحدة الإيرادات) بالمحافظة.
 

تعظيم موارد المحافظة 

استهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن المحافظة تهدف لتعظيم مواردها؛ لتوفير مصادر مالية كافية، لتمويل أعمال تطوير ورفع كفاءة كافة المشروعات التابعة لها، والصرف عليها دون المساس بالموازنة العامة، مما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يجري تطويرها ورفع كفاءتها، ومنها سوق السمك الجديد، نادي وشاطئ الفيروز، نادي وشاطئ الملاحة، ونادي الشجرة. 

