بـ مقص، تعليم الإسماعيلية تصدر بيانا بشأن التعدي على معلم داخل مدرسة

أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بقيادة أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية بيانا بشأن واقعة التعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.

متابعة حالة المعلم المتعدى عليه

وقالت المديرية في بيانها، إن أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يتابع الحالة الصحية للمعلم أحمد حسن عبد العزيز معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بـمدينة المستقبل التابعة لإدارة أبو صوير التعليمية.

وكلف وكيل الوزارة علاء عنان مدير الإدارة لمتابعة المعلم لحظة بلحظة والوقوف على الحالة الصحية له وتقديم كافة أوجه الدعم له مشددا على أن الواقعه تخضع للتحقيقات وبعد ضبط الجاني خاصة أن ماحدث يعتبر خروجا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفا لجميع القوانين والأعراف.

ملابسات الواقعة

كان شخصا يدعي خالد ا. ع قد اقتحم صباح اليوم الأربعاء مدرسة المجاورة الإعدادية بنات وقام بالاعتداء بآلة حادة "مقص" حسب ما ورد في تقرير أمن المديرية.

مما تسبب في جروح في وجه المعلم حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة والتي ألقت القبض على الجاني وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة أبوصوير وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقي العلاج اللازم.



ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

