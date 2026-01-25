عمر جابر يؤازر لاعبي الزمالك في استاد برج العرب بمواجهة المصري في الكونفدرالية

18 حجم الخط

حرص عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في استاد الجيش ببرج العرب، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني خلال مباراة المصري، اليوم الأحد، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عمر جابر عن الزمالك أمام المصري، بسبب الإصابة التي يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، والتي تعرض لها في مباراة زد بكأس عاصمة مصر.

ويلتقي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية، اليوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي تخوض مباراة المصري المقرر لها اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – أحمد مجدي - محمد إبراهيم- بارون أوشينج.

خط الوسط: محمد شحاته - محمد السيد – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد حمدي - آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1- المصري 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 4 نقاط.

3- كايزر تشيفز نقطة.

4- زيسكو بدون نقاط.

