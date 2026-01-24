السبت 24 يناير 2026
رياضة

ريال مدريد يتعادل مع فياريال سلبيا في الشوط الأول

ريال مدريد
ريال مدريد
تعادل فريق ريال مدريد، مع نظيره فياريال، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على ملعب "لا سيراميكا"ملعب “لا سيراميكا” ، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

 

 تشكيل ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي -راؤول أسينسيو - دين هويسين - ألفارو كاريراس

خط الوسط: أردا جولر - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فرانكو ماستانتونو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، في الوقت الحالي، برصيد 48 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة المتصدر، في حين أن فياريال لديه 41 نقطة ويحتل المركز الثالث في جدول الليجا، مما يجعله خصمًا لا يستهان به بالنسبة لـ ريال مدريد.

حكم مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

ويتولي الحكم سيزار سوتو إدارة مباراة ريال مدريد وفياريال المرتقبة اليوم السبت، 24 يناير.

وكان سيزار سوتو تولى مسؤولية تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في شهر سبتمبر الماضي في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز الشياطين الحمر بهدفين لهدف.

كما أدار سوتو مباراة الكلاسيكو الأولى بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الحالي، في الدور الأول من الليجا في أكتوبر الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو" حيث فاز الملكي بهدفين لهدف.

أما حكم تقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد وفياريال، فسيكون ماريو ميليرو، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

