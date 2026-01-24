السبت 24 يناير 2026
دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يخطف نقطة ثمينة من نهضة بركان بالمغرب

بيراميدز
بيراميدز
تعادل فريق بيراميدز مع نظيره نهضة بركان المغربي، سلبيا في المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز أمام نهضة بركان

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وحل على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مروان حمدي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا.

دوري أبطال أفريقيا، شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي

بمشاركة محمد صلاح، بورنموث يخطف فوزا قاتلا من ليفربول 3-2 بالدوري الإنجليزي (صور)

طاقم حكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان 

وأدار المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، وعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

وراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، وراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام  كان علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.

