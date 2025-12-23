الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

بالأسماء، السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51 مكرر (أ)، الصادر في 21 ديسمبر 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.
 

ونص  القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025 على أن "يشكل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حـسن عبـد االله.. القائم بأعمال محافظ البنك المركزي - اعتبـارًا مـن 27/ 11/ 2025 ولمـدة عـام - وعضوية كل من: رامى أحمد عادل أبو النجا- نائب محافظ البنك المركزى، وطارق محمد بدوى الخولي - نائب محافظ البنك المركزى". 


ووفقا للقرار الجمهوري يضم مجلس إدارة البنك المركزي في عضويته كل من: (محمد فريد صالح- القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلی محمد علی فرماوی– خبيرًا تكنولوجيًا، وشريف حسين كامل محمد– خبيرًا ماليًا، وخالد أحمد فؤاد محمود شريف– خبيرًا مصرفيًا، وعصام محمد عبد الهادي عامر– خبيرًا محاسبيًا وماليًا، وخالد إبراهيم صقر على– خبيرًا اقتصاديًا، وأحمد جاد جاد رضوان – خبيرًا اقتصاديًا، وأمينة أمين حلمى حسن– خبيرًا اقتصاديًا).

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية قرار جمهوري جديد البنك المركزى مجلس إدارة البنك المركزي تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي قرارات البنك المركزي

مواد متعلقة

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

قرار جمهوري مهم وتكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير المالية ورسالة دعم للقضية الفلسطينية

قرار جمهوري حاسم وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

قرار جمهورى مهم وتكليفات رئاسية حاسمة لوزيري الطيران والأوقاف ورسائل قوية للمصريين

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف هيئة النقل العام

الداخلية تسمح لـ 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

بالأسماء، السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

انخفاض كبير في البلدي والبيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads