بالأسماء، السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51 مكرر (أ)، الصادر في 21 ديسمبر 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.



ونص القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025 على أن "يشكل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حـسن عبـد االله.. القائم بأعمال محافظ البنك المركزي - اعتبـارًا مـن 27/ 11/ 2025 ولمـدة عـام - وعضوية كل من: رامى أحمد عادل أبو النجا- نائب محافظ البنك المركزى، وطارق محمد بدوى الخولي - نائب محافظ البنك المركزى".

ووفقا للقرار الجمهوري يضم مجلس إدارة البنك المركزي في عضويته كل من: (محمد فريد صالح- القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلی محمد علی فرماوی– خبيرًا تكنولوجيًا، وشريف حسين كامل محمد– خبيرًا ماليًا، وخالد أحمد فؤاد محمود شريف– خبيرًا مصرفيًا، وعصام محمد عبد الهادي عامر– خبيرًا محاسبيًا وماليًا، وخالد إبراهيم صقر على– خبيرًا اقتصاديًا، وأحمد جاد جاد رضوان – خبيرًا اقتصاديًا، وأمينة أمين حلمى حسن– خبيرًا اقتصاديًا).





