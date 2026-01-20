السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 (تابع)، الصادر في 15 يناير 2026، قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا.

ونص القرار الجمهوري الجديد في مادته الأولى على: تنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا " تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة".

لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل اسـتكمال مقوماتهـا البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبـرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى كليات الجامعة بموجب قـرار مـن الـوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية وبعد سداد رسم تـرخ يص مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قـانون إنـشاء صـندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كمـا يفـرض رسـم سـنوي مقـداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب.

وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سـنويًا لصالح صند وق تكريم شهداء وضحايا ومفقودی ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فتـرة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.





