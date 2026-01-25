لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

18 حجم الخط

حصلت فيتو علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية حيث تجري أعمال التصحيح على أن يتم إعلان النتيجة عبر الرابط .

نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

وشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، انتهت الامتحان يوم الخميس 22 يناير 2026.

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتعيين ياسر محمود مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في خطوة تعكس الثقة في خبراته الإدارية الكبيرة، حيث سبق له شغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية من قبل، في ولايته الثانية بالمحافظة، ثم تولى بعد ذلك منصب مدير إدارة الأمن بوزارة التربية والتعليم، ليعود مرة أخرى لقيادة تعليم القليوبية بخبرة ميدانية ومركزية واسعة.

كما شمل القرار تعيين أشرف محمود وكيلًا لـ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وهو أحد أبناء مدينة بنها، ويمتلك مسيرة مهنية متميزة؛ حيث شغل سابقًا منصب مدير إدارة الموهوبين، ثم وكيل مديرية التربية والتعليم بـمحافظة السويس، قبل أن يعود مرة أخرى لخدمة تعليم القليوبية.

