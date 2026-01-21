ماذا قال طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن امتحان العلوم؟

18 حجم الخط

الشهادة الإعدادية بالقليوبية، تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية؛ اليوم الأربعاء، عقب خروجهم من لجان امتحان مادة العلوم؛ إذ عبر بعضهم عن ارتياحهم مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأنهم تمكنوا من إجابة جميع الأسئلة دون أي معوقات في الامتحان.

تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية حول امتحان العلوم

قال بعض الطلاب: "امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات تضمن أسئلة فى قدرات الطالب فوق المتوسط، وتوجد بها تركات واضحة، كما أن الزمن المحدد لم يكن كافيًا للإجابة عنها بالكامل".

وفي سياق متصل نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، صحة ما تم تداوله بشأن الادعاء بتسريب امتحان مادة العلوم، والذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 – 2026، مؤكدة أن ما يتم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت بصلة للامتحان الذي أداه الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

تعليم القليوبية: اتخاذ إجراءات ضد من تسول له نفسه الإخلال بسير عملية الامتحانات

وبدوره أكد مصطفى عبده مدير تعليم القليوبية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من تسول له نفسه الإخلال بسير عملية الامتحانات، سواء كان هذا الإخلال من قبل الطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات.

أدى 120 ألفًا و440 طالبًا وطالبة بـ الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم امتحان مادة العلوم، داخل 440 لجنة عامة تغطي كافة مراكز ومدن المحافظة، حيث تم حشد طاقة إدارية وبشرية ضخمة لتأمين وتنظيم اللجان تضم 13454 ملاحظًا، و1437 مراقبًا، بالإضافة إلى عدد مماثل من الإداريين ورؤساء اللجان، لضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.