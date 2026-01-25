جامعة بنها تشارك بالملتقى الثاني لوحدات التضامن بمحافظة الوادي الجديد

18 حجم الخط

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعى، مشاركة طلابية في الملتقي الثاني لوحدات التضامن بالجامعات المصرية بمحافظة الوادي الجديد.

وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بنها تشارك بالملتقي الثاني لوحدات التضامن بالجامعات المصرية بمحافظة الوادي الجديد



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي للإعلام والاتصال الاستراتيجي والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات المصرية، وتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة بنها، زيارة "معبد هيبس" بمدينة الخارجة

وتضمنت الفعاليات زيارة "معبد هيبس" بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد هو أحد المعابد التي تحتفظ بتفاصيلها المعمارية من العصور (الفارسي، البطلمي، والروماني)، واستمتع الطلاب بجولة ترفيهية بالمعبد الذي شُيد لعبادة "الإله آمون وبعض آلهة طيبة"، ويعد وثيقة تاريخية نادرة تجسد فنون العمارة المصرية القديمة وتطورها عبر العصور المختلفة، وزيارة "مقابر البجوات"، والتي تعد واحدة من أقدم وأهم الآثار القبطية في العالم (القرن الثاني الميلادي)، وتفقد الشباب كنيسة السلام: التي تعد من أقدم الكنائس الأثرية، وتتميز بنقوشها التي ترمز للسلام والقداسة.



كما تم تفقد كنيسة الخروج: شاهد فيها الطلاب الرسوم الفنية النادرة التي تحكي قصة خروج بني إسرائيل من مصر، وبعض قصص الأنبياء الآخرين،وهي لوحات فنية ما زالت تحتفظ بألوانها وتفاصيلها المذهلة رغم مرور القرون.

واختتم الطلاب الفعاليات بجولات حرة وترفيهية، تخللها تبادل للخبرات والرؤى حول تطوير العمل التطوعي داخل الوحدات الجامعية.

