محافظات

رسوم الدراسة بكلية بنها ووهان، 55 ألف جنيه شاملة الدراسة والإقامة بالصين

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أنه تم الاتفاق مع جامعة ووهان الصينية عن تخفيض غير مسبوق في المصروفات الدراسية لطلاب كلية بنها–ووهان للدراسات العليا، في إطار توفير تعليم دولي متميز بالشراكة مع جامعة عالمية تُصنف ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا.

رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة مركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني

تقنين دفعة جديدة من أراضي توسعات الشروق (صور)

وأوضح رئيس جامعة بنها أن المصروفات الطبيعية بجامعة ووهان تبلغ نحو 6200 دولار سنويًا شاملة الإقامة، إلا أنه تم تخفيضها بشكل كبير لطلاب الكلية، مع اعتماد تخفيض استثنائي إضافي بنسبة 50٪ من المصروفات المخفَّضة لصالح الطلاب المصريين من الدفعة الأولى فقط.


وأشار إلى أنه بموجب الاتفاق، تبلغ إجمالي المصروفات السنوية بعد جميع التخفيضات نحو 55 ألف جنيه مصري، شاملة مصروفات جامعتي بنها وووهان ورسوم الإقامة في الصين لمدة عام، بما يحقق إتاحة أرخص رسوم لتعليم دولي في مصر وبما يتناسب مع ظروف الأسر المصرية متوسطة الدخل.
وأضاف" الجيزاوي " أنه تم الاتفاق على قصر القبول هذا العام على 60 طالبًا كحد أقصى في كل برنامج، لضمان الالتزام بالتخفيضات والحفاظ على جودة العملية التعليمية.

