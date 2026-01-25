الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح دورة إعداد الدراسة الذاتية بالتعاون مع الجودة والاعتماد

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، البرنامج التدريبي " إعداد الدراسة الذاتية معايير 2015 معدل"، والذى ينظمه مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويشتمل على سلسلة من البرامج التدريبية ضمن استعدادات الكليات والبرامج للتقدم للاعتماد المؤسسي والبرامجي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، ويحاضر بالبرنامج الدكتورة غادة عبدالله المدرب المعتمد لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أن جامعة بنها قامت بتوفير الموارد اللازمة  لبناء الكوادر البشرية في مجال الجودة والاعتماد، وتوفير وصيانة بنية تحتية حديثة تستوفي معايير الجودة للتأكد من التميز في العملية التعليمية والبحثية وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مضيفا أنها قامت بإنشاء وتفعيل وحدات مركزية وفرعية للإرشاد الأكاديمي والدعم النفسي على مستوى الجامعة والكليات لبناء الشخصية السوية وتوفير بيئة جامعية صحية وامنه ايمانا منها بان الطالب هو محور العملية التعليمية.

جامعة بنها، نتبنى سياسة التنمية المستدامة والاستثمار في الكوادر
وأكد " الجيزاوي " أن الجامعة تتبنى سياسة التنمية المستدامة والاستثمار في الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر مع التأكيد على استخدام هذه الكوادر في أنشطة وفعاليات نظم الجودة للاعتماد المؤسسي والبرامجي على مستوى الكليات والجامعة مع الاستعانة بهذه الكوادر في المراجعات الداخلية والخارجية والمحاكاة بهدف تحسين العملية التعليمية ومتابعة تطبيق معايير جودة التعليم بما يضمن رفع كفاءة الخريجين لخدمة المجتمع.

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع كفاءة وتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال التقويم الذاتي وإعداد الدراسة الذاتية وإعداد خطة للتحسين والتطوير المستمر على المستوى المؤسسي، لافتة إلي أن حصول عدد من البرامج على الاعتماد البرامجي يعزز من ثقة المجتمع المحلي والدولي ويرفع التصنيفات الدولية بما ينعكس على السمعة الأكاديمية والتعليمية لجامعة بنها. 
وأكد الدكتور محمد غانم، أن الحزمة التدريبية الثانية بدأت بتنفيذ دورة "إعداد الدراسة الذاتية للاعتماد المؤسسي معايير 2015 المعدل"، وتستمر على مدار ثلاثة أيام حيث يشارك في حزمة الدورات التدريبية 29 من أعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات الأكاديمية بكليات الجامعة المختلفة.

