رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة مركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تشكيل اللجنة المركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني بالجامعة برئاسة الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لضمان تحقيق بصمة كربونية صفرية موحدة، تشمل جميع الكليات النظرية والعملية، والمستشفيات والمدن الجامعية التي تستقبل آلاف الطلاب، وكل الأنشطة التشغيلية والخدمية بالجامعة.

 

رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة مركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني

وأكد رئيس جامعة بنها أن التحول الأخضر ليس ترفًا فكريًا، بل مسؤولية وطنية ملحة وأساسية للجامعة كحاضنة للمعرفة وقائدة للمجتمع، مشيرا إلى أن الاستدامة هي جوهر وصميم هوية رسالة التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف " الجيزاوي " أن إلى استراتيجية جامعة بنها، تتفق تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وتساهم بشكل مباشر في الهدف الثالث عشر (العمل المناخي) والهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات مستدامة)، بهدف تخريج أجيالًا واعية تشارك بفاعلية في صناعة مستقبل أكثر استقرارًا واخضرارًا واستدامة لمصر.

اتجاه جامعة بنها نحو الحياد الكربوني

من جانبه قال الدكتور طه عاشور أن اتجاه جامعة بنها نحو الحياد الكربوني أكثر من مجرد مبادرة بيئية معزولة فهي إعادة تأسيس لعلاقة الجامعة بيئتها ومجتمعها، مضيفا أنه من خلال هذا المسار العلمي المنظم، لا تكتفي جامعة بنها بتخفيض انبعاثاتها، بل تقدم نموذجًا بحثيًا وتطبيقيًا يمكن قياسه والاستفادة منه.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلي أن تشكيل اللجنة المركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني تضم كلا من الدكتور سمير أحمد علي، أستاذ واستشاري هندسة النظم الحيوية مديرًا تنفيذيا، وعضوية كل من الدكتور رامي حمودة، مدير مركز التطوير المستدام والبيئة، الخبير في عمليات التحليل والتدقيق البيئي،  رانيا معتز، الأمين العام المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،كما يضم فريق العمل الدكتور محمد بسيوني مدير وحدة التنمية المستدامة بالجامعة.

وأوضح الدكتور طه عاشور أن اللجنة وضعت خطة عمل دقيقة ومكثفة، تجسدت في جدول زمني مدته 6 شهور، يبدأ المسار بإعداد ملفات البيانات ومخاطبة الكليات لتشكيل لجان فرعية، مرورًا بعقد ورش تدريبية مكثفة حول مفهوم البصمة الكربوني في شهر فبراير، وانتهاءً بإصدار التقرير النهائي للبصمة الكربونية للجامعة كاملة في يونيو 2026.

