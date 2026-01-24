السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وصول جثامين أم وأطفالها الأربعة ضحايا تسريب الغاز بأم بيومي إلى مشرحة بنها

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

وصلت جثامين أم وأربعة من أبنائها ضحايا حادث تسرب الغاز بـ منطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

انتشال جثة شاب مجهول الهوية غرق بالرياح التوفيقي في القليوبية

رئيس مياه القليوبية يجتمع بالعاملين لمتابعة منظومة العمل

وصول جثامين أم وأطفالها الـ 4 ضحايا تسريب الغاز إلى مشرحة بنها التعليمي استعدادًا للتشريح 


شهدت منطقة أم بيومي بـمركز قليوب  حادثًا مأساويًا أودى بحياة الأم و4 من أبنائها نتيجة استنشاق الغاز المنبعث داخل مسكنهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق، وكان الأب متواجدًا خارج المنزل أثناء وقوع الحادث.


تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وتحركت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس المباحث، بالتنسيق مع مأمور مركز شرطة قليوب، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تم التحفظ على الجثامين لحين حضور فريق النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة وأجهزة الأمن التحقيقات لمعرفة ظروف تسرب الغاز وملابسات الحادث بالكامل.

أسماء المتوفين: الأم: شيماء صادق (31 عامًا)، والأبناء: محمد، مصطفى، أحمد، ومسك إبراهيم عبد الرحمن.

وأضاف جيران الواقعة كانت تقيم داخل منزل عائلة واحد مع أعمام الأطفال، وأنه مع تأخر الأم والأطفال عن الرد، ظل أحد أفراد الأسرة يطرق على باب الشقة دون استجابة، ما اضطر العم إلى كسر الباب، ليفاجأ بوجود الجثامين داخل الشقة في مشهد مفجع.

3 سيارات لنقل ضحايا حادث أسرة بقليوب 

وفي وقت سابق، دفعت هيئة الإسعاف بفرع القليوبية بـ 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الأم وأطفالها إلى مشرحة مستشفى قليوب العام، تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباحث القليوبية محافظة القليوبية مركز شرطة قليوب مركز قليوب مياه القليوبية منطقة ام بيومي مستشفي بنها التعليمي

مواد متعلقة

انتشال جثة شاب مجهول الهوية غرق بالرياح التوفيقي في القليوبية

راحت عليه نومة، العاملون بمعهد أزهري في القليوبية ينقذون تلميذًا من الغياب عن الامتحان

تعليم القليوبية: استبعاد رئيس لجنة ومراقب بعد رصد تصوير امتحان العلوم للشهادة الإعدادية
ads

الأكثر قراءة

فلسطين ومجلس السلام

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

القاضي يسأل رمضان صبحي عن موقفه من التجنيد.. واللاعب: معرفش يا فندم

السيسي يصل القاهرة الجديدة للاحتفال بعيد الشرطة 74

تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم السبت 24 يناير 2026

الذهب على صفيح ساخن عالميا، مكاسب قوية وتوقعات بتصحيح مؤقت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

عزف السلام الجمهوري، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع وادي دجلة.. الزمالك وبتروجت.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالتزامن مع معرض الكتاب، 10 خطوات تساعدك على حب القراءة والاطلاع

هل حدث تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان؟

5 رسائل من الأزهر للطلاب في ظل تطور تقنيات التعلم الرقمي

المزيد
الجريدة الرسمية