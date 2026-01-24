وصول جثامين أم وأطفالها الأربعة ضحايا تسريب الغاز بأم بيومي إلى مشرحة بنها

18 حجم الخط

وصلت جثامين أم وأربعة من أبنائها ضحايا حادث تسرب الغاز بـ منطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

شهدت منطقة أم بيومي بـمركز قليوب حادثًا مأساويًا أودى بحياة الأم و4 من أبنائها نتيجة استنشاق الغاز المنبعث داخل مسكنهم بالطابق الثالث بعقار مكون من 6 طوابق، وكان الأب متواجدًا خارج المنزل أثناء وقوع الحادث.



تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وتحركت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس المباحث، بالتنسيق مع مأمور مركز شرطة قليوب، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تم التحفظ على الجثامين لحين حضور فريق النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة وأجهزة الأمن التحقيقات لمعرفة ظروف تسرب الغاز وملابسات الحادث بالكامل.

أسماء المتوفين: الأم: شيماء صادق (31 عامًا)، والأبناء: محمد، مصطفى، أحمد، ومسك إبراهيم عبد الرحمن.

وأضاف جيران الواقعة كانت تقيم داخل منزل عائلة واحد مع أعمام الأطفال، وأنه مع تأخر الأم والأطفال عن الرد، ظل أحد أفراد الأسرة يطرق على باب الشقة دون استجابة، ما اضطر العم إلى كسر الباب، ليفاجأ بوجود الجثامين داخل الشقة في مشهد مفجع.

وفي وقت سابق، دفعت هيئة الإسعاف بفرع القليوبية بـ 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الأم وأطفالها إلى مشرحة مستشفى قليوب العام، تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

