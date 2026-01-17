رصف وتطوير طرق منطقتي عين الدار والقلعة في الوادي الجديد

18 حجم الخط

يواصل قسم المشروعات مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ أعمال رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة بمناطق (عين الدار، منطقة القلعة)، بما يسهم في تحسين كفاءة الطرق الداخلية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان، واستكمالًا لأعمال تطوير المظهر الحضاري للأحياء، وفي إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتواصل مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، أعمال تركيب البلاط الإنترلوك بمركز الداخلة، والمدرجة بخطة استكمال رفع كفاءة الأحياء الداخلية بمراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة الاهتمام بتطوير الأحياء السكنية القديمة والشوارع الضيقه، وتحسين جودة الحياة للمواطنين بها، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

وشدد المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد، على الإلتزام بنهو الأعمال فى موعدها المقرر لها من خلال برنامج زمنى لتلك الأعمال، لتقديم أفضل خدمات للسادة المواطنين ساكنى تلك الأحياء، وتعزيز النمو الحضارى بالمدن.

وأشار مدير مديرية الطرق بالوادي الجديد، إلي استكمال خطة رفع كفاءة الأحياء الداخلية بمراكز المحافظة خلال خطة عام (2025- 2026)، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المظهر الحضارى للأحياء عن طريق رصفها ببلاط الإنترلوك، وإضافة الهوية البصرية للشوارع الداخلية بالأحياء.

خطة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات

ومن جانبه أكد محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، أن تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السير، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير الجارية تسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري على الشوارع، وتأتي ضمن اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

وأكد الزملوط، أن قطاع الطرق يمثل أولوية في خطط التنمية التي تنفذها الدولة، نظرًا لدوره المحوري في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية في تنفيذ الأعمال، والانتهاء منها ضمن الجداول الزمنية المحددة دون تأخير، مع استخدام خامات عالية الجودة والالتزام بكافة المواصفات الفنية، واتخاذ ما يلزم لتيسير حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

