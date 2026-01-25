موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم وطرق الحصول عليها

18 حجم الخط

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية مستمرة بدون أي إجازات أو راحات منذ يوم الإثنين الماضي، وتستمر حتى تنتهي إهمال التصحيح تماما، ومن المتوقع أن يكون ذلك منتصف الأسبوع المقبل.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن لجنة النظام والمراقبة ترصد الدرجات أولا بأول، لتبدأ أعمال التجميع بعد الانتهاء من التصحيح، وبعد ذلك يتم المراجعة والطباعة تمهيدا لاعتماد النتيجة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وقد يستغرق ذلك 10 أيام.

طرق اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الي أنه سيتم تسليم كل مدرسة نسخة خطية واسطوانة مدمجة من النتيجة فور اعتمادها من محافظ الفيوم، كما يتم رفع النتيجة علي موقع المديرية وموقع مركز الإحصاء والمعلومات التابع للمديرية، ويمكن لكل طالب او ولي أمر الحصول علي النتيجة أما من الموقع أو من المدرسة مباشرة فور اعتمادها.

عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 78343 طالب بالشهادة الإعدادية ادوات الامتحانات امام 280 لجنة على مستوى المحافظة (الشهادة الإعدادية عام 275 لجنة وإجمالي عدد الطلاب 77684 - الشهادة الإعدادية المهنية، لجنتين، وإجمالي عدد الطلاب 244 طالب.

كما يبلغ عدد المتقدمين الشهادة الإعدادية للتربية الخاصة 45 طالب أدوات الامتحانات أمام 3 لجان، وعدد الطلاب المنازل 370 طالب وطالبة).

