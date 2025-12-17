"الآثار السلبية للمخدرات" ندوة بمديرية تعليم الفيوم

18 حجم الخط

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ندوة بعنوان (الآثار السلبية للمخدرات على الشباب) بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم، أقيمت بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور 100 طالب من المرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة.

أهداف الندوة

أكد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، أن الندوة تهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر الإدمان وتأثيراته النفسية والاجتماعية، وتعزيز السلوك الإيجابي والوقاية من السلوكيات الضارة، والتأكيد على دور الأسرة والمدرسة في الحماية المبكرة، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تنفذها التربية والتعليم وثقافة الفيوم لخلق بيئة آمنة وصحية لأبنائنا الطلاب.

اهتمام التعليم بتوعية الشباب

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المديرية تولي اهتماما بتنفيذ برامج التوعية بجميع مدارس المحافظة، لضرورة تثقيف الطلاب بمخاطر التدخين والإدمان، وما يترتب عليهما من آثار نفسية وصحية واجتماعية خطيرة، وتحث علي ضرورة ممارسة الرياضة لاستخراج الطاقة لدى الشباب.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أن الوقاية تبدأ بالتوعية المبكرة داخل المدرسة، وأن دور المعلم والتوجيه النفسي والاجتماعي أساسي في بناء الوعي وتحفيز الطلاب على تبني السلوكيات الإيجابية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم إلي أن الندوات التوعوية والبرامج الإرشادية مستمرة في المدارس طوال فترة الدراسة، وايضا في فترة إجازة الصيف في المدارس التي يوجد بها نوادي صيفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.