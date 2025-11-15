أخبار مصر اليوم: التعليم العالي تلغي الرسوم الدراسية عن طلاب المعاهد الفنية، ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمجمعات، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية، ودرجات الحرارة غدا

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

التعليم العالي ترفع الأعباء عن طلاب المعاهد الفنية وتلغي الرسوم الدراسية



استجاب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمذكرة رسمية تقدم بها الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، طالب فيها بإلغاء الزيادات الأخيرة في الرسوم المقررة على طلاب المعاهد الفنية المتوسطة الحكومية.



ويأتي ذلك القرار في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.



وجاء القرار بعد مراجعة شاملة للوضع الراهن وما قد تسببه الزيادة من أعباء مالية على الطلاب وأسرهم، ليقرر الوزير إلغاء قرارات رفع الرسوم المقررة للخدمات، مع الإبقاء على نظام الرسوم السابق دون أي زيادات.



ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم وضمان عدم التمييز على أساس القدرة الاقتصادية، خاصة لطلاب المعاهد الفنية الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع.

ويعكس هذا التوجه الرؤية المتوازنة للدكتور أيمن عاشور، الذي يولي أهمية خاصة للتعليم الفني، باعتباره أحد روافد التنمية المستدامة وسوق العمل، ويؤمن بأن دعم الطلاب هو استثمار في مستقبل الوطن.

ولاقى القرار ارتياحا واسعا بين طلاب المعاهد الفنية وأسرهم، الذين اعتبروه انتصارا حقيقيا لصوتهم واهتماما ملموسا من القيادة التعليمية بمشكلاتهم.



وبموجب موافقة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم إعادة الرسوم الدراسية بالمعاهد الفنية المتوسطة إلى ما كانت عليه قبل الزيادة، ويجرى حاليا العمل وفقا للائحة القديمة، بما يعكس استجابة واضحة لصوت الطلاب وتوجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في التعليم. وجاء هذا القرار في توقيت حاسم، ليواجه خطر تسرب الطلاب من التعليم الفني نتيجة المغالاة في الرسوم، ويعيد الثقة في المنظومة التعليمية كبيئة جاذبة وليست طاردة.



وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة تنفيذ خطة طموحة لتطوير المعاهد الفنية، تشمل إعادة هيكلة الإدارة من خلال تعيين مديرين جدد للمعاهد والكليات التكنولوجية، إلى جانب تحديث شامل للبرامج والمناهج التعليمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويستهدف هذا التوجه إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والعملية التي تؤهلهم للمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مما يعزز من مكانة التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية.

أسامة ربيع يكشف موعد انتعاش حركة عبور السفن بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور سفينة حاويات عملاقة تزن 180 ألف طن وتحمل 17 ألف حاوية عبر باب المندب وصولًا إلى القناة يمثل رسالة قوية بأن البحر الأحمر والمضيق عادا منطقة آمنة للملاحة الدولية.



وأوضح ربيع، خلال لقاء خاص على قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدنة التي تمت بضمانة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسهمت في استقرار الأوضاع ودفعت الحوثيين لإعلان وقف استهداف السفن، ما أعاد الثقة تدريجيًا لشركات الملاحة العالمية.



وأشار رئيس قناة السويس إلى أنه تواصل مع ربان السفينة، الذي أكد عبور الممرات دون أي مشكلات، مؤكدًا أن هذه السفينة تُعد الأكبر التي تعبر منذ بداية التوترات الأمنية، وهو ما يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي.



وأضاف أسامة ربيع أن الهيئة قدمت تخفيضات بنسبة 15% للسفن التي تزيد حمولتها على 130 ألف طن، وتدرس مزيدًا من الحوافز مع عودة الحركة لطبيعتها وزيادة أعداد السفن العابرة.



وأكد أن عبور قناة السويس يظل الخيار الاقتصادي الأفضل مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح الذي يزيد زمن الرحلة نحو ثلاثة أسابيع ويرفع تكاليف الوقود والانبعاثات، ما يجعل القناة أكثر جدوى للسفن.



وتوقع الفريق ربيع أن تشهد حركة التجارة العالمية تحسنًا ملحوظًا في عام 2026، مع تراجع أزمات سلاسل الإمداد وعودة طرق الشحن لطبيعتها، مؤكدًا أن قناة السويس ستكون في قلب هذا الانتعاش العالمي.

ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بنحو 55 جنيها

ارتفعت أسعار اللحوم المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية، للمرة الثانية خلال 3 شهور.



وارتفعت أسعار اللحوم المجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية بنحو 55 جنيها للكيلو، لتصبح 245 جنيها بدلا من 190 جنيها.

كما ارتفعت أسعار اللحوم السوداني بعد عيد الأضحى الماضي لتصبح بـ 320 بدلا من 290 جنيها.



وتضخ وزارة التموين كميات كبيرة من اللحوم السودانية والجيبوتية والمستوردة خلال الأيام الماضية، بهدف توفير احتياجات المواطنين بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.



وتراوحت أسعار اللحوم داخل المجمعات كالتالي:

اللحم السوداني والجيبوتي الطازج: نحو 320 جنيهًا للكيلو.

اللحوم المجمدة المستوردة: حوالي 245 جنيها للكيلو بدلا من 190 جنيها.

اللحم الجاموسي الطازج: قرابة 335 جنيهًا للكيلو.

اللحم الهندي المبرد: نحو 245 جنيهًا للكيلو.

الكبدة الكندوز المجمدة: نحو 245 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الدواجن المجمدة 110 جنيهات

سعر كيلو لدواجن 1200 جنيه بـ 130 جنيها

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الزيوت الحرة من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة داخل فروع سلسلة هايبر وان، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.



وأكدت وزارة التموين أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، فضلا عن أهمية التعاون مع القطاع الخاص لضبط الأسواق، وتم الاتفاق على طرح زيت الطعام "زمزم" المُنتج بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وزيت "توب فاليو" بفروع سلسلة هايبر وان الأربعة (فرع السويس، فرع الإسكندرية، فرع الشيخ زايد، فرع العاشر من رمضان) بأسعار مخفضة، حيث سيتم طرح عبوة 700 مللي زيت خليط بمبلغ 46.60 جنيهًا، بدءًا من اليوم الأحد الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ بجميع فروع هايبر وان ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

بالأسماء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة مديرى الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث تم تكليف البعض لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية وتعيين مديرين لإدارتى عين شمس والزاوية الحمراء التعليمية وهما:



محمد أسامة مدير لإدارة عين شمس التعليمية

عبد العزيز مرسى مدير عام إدارة الزاوية الحمراء التعليمية

حركة مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة



كما تم تكليف هؤلاء لتيسير الأعمال لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية وهم:



مرفت محمد مصطفى مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية

عايدة عطية سيدهم مدير إدارة المطرية التعليمية

محمد أحمد حسين مدير إدارة الزيتون التعليمية

رشا غانم مدير إدارة مصر القديمة التعليمية

هناء أحمد عطية مدير إدارة شبرا التعليمية

أحمد عبد القادر بدر مدير إدارة بدر التعليمية

خالد حمدان مدير إدارة وسط القاهرة التعليمية

يحيى حسين مدير إدارة باب الشعرية التعليمية

أميرة نور مدير إدارة الخليفة التعليمية

دعاء عبد المنعم مدير إدارة السيدة زينب التعليمية

هند صبرى عابدين مدير إدارة حدائق القبة التعليمية

محمود الجندى مدير إدارة المقطم التعليمية

نيرمين جرجس مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية

محمود عبد الرزاق مدير إدارة المعصرة التعليمية

موعد إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 18 نوفمبر 2025، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الحصر العدّي وتجميع محاضر فرز اللجان الفرعية في مختلف المحافظات التي شملتها المرحلة.



ومن المقرر أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان عن النتيجة ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

وأكدت الهيئة أن الأعمال الفنية الخاصة بمراجعة محاضر الفرز، والتدقيق في بيانات الأصوات الصحيحة والباطلة، أوشكت على الانتهاء، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتماده بشكل رسمي.



ومن المقرر أن تعقد الهيئة مؤتمرًا صحفيًا تعلن خلاله أسماء الفائزين بالمقاعد الفردية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والنسب العامة للمشاركة، ونتائج المرشحين في النظامين الفردي والقائمة، مع التأكيد على أن النتائج المعلنة من اللجان الفرعية والدوائر خلال الأيام الماضية تظل غير نهائية إلى حين اعتمادها رسميًا من الهيئة وفقًا للقانون.

وأجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، داخل 14 محافظة، داخل 5606 لجان فرعية، تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

تشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.



وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر 2025.

هيئة البترول تحبط عمليات بيع 400 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء

تمكنت اللجنة المركزية للرقابة على التداول بالهيئة المصرية العامة للبترول من ضبط عدد من محطات الوقود المتورطة في الإتجار غير المشروع والتلاعب بكميات من المنتجات البترولية بلغت نحو 400 ألف لتر، وذلك في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية وبورسعيد.



جاء ذلك استمرارًا للدور الرقابي للهيئة في إحكام السيطرة على تداول المنتجات البترولية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتحرير المحاضر بالتنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بمباحث التموين، وتحصيل الغرامات المالية المستحقة بقيمة تجاوزت 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحصيل 2.8 مليون جنيه فروق أسعار ناتجة عن التلاعب في المنتجات البترولية.

فيما تم ضبط بؤرة بمنطقة الحسينية بمحافظة الشرقية بها (7) نقاط توزيع غير شرعية أو مرخصة قانونًا وطلمبات تموين وخزانات وقود بدون آية تراخيص أو موافقات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكذلك ضبط سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز تجارية تالفة وغير صالحة للتداول بنطاق محافظة دمياط وتم العودة بها لمصنع التعبئة وتفريغ الاسطوانات والزام القائمين على المصنع بالإصلاح او اعدام الاسطوانات التالفة، وجار تطبيق العقوبات اللازمة.

كما تم ضبط سيارة بمحافظة الشرقية محملة بكمية 3 طن زيوت مسترجعة بدون آية موافقات من الهيئة المصرية العامة للبترول وتم التحفظ عليها وتحرير محضر.



واستمرارًا لجولات التفتيش الدورية والتي شملت 28 محطة وقود بمحافظات القاهرة والقليوبيةوالإسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والشرقية، وتم رصد مخالفات فنية منها سوء توزيع لأماكن لوحات الكهرباء وعشوائية الوصلات وعدم تأمينها وانتشار المخلفات واسطوانات البوتاجاز وما تمثله من خطورة داخل المحطات ووجود طفايات حريق منتهية الصلاحية كما تم تطهير صهاريج خزانات الوقود التي وجد بها نسبة مياه وتم مخاطبة شركات التسويق المعنية بكافة الملاحظات والمخالفات.

شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية والمستندات المطلوبة

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة أخصائي سياحة بمحطتي (أسوان / الغردقة بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا)



أولا الشروط العامة: -

مؤهل عال مناسب ويفضل ان يكون مسبوقًا بثانوية عامة لغات.

إجادة اللغة الإنجليزية اجادة تامة.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

قبول العمل بنظام النوبات.

السن لا يزيد عن (۳۰) سنة عند بداية قبول الطلبات.

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الاعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.



بالنسبة للمتقدمين لمحطة (اسوان) أن يكون من ابناء محافظة (أسوان) أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق شخصية (البطاقة سارية).

بالنسبة للمتقدمين لمحطة (الغردقة) أن يكون من ابناء محافظة البحر الأحمر أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق شخصية (البطاقة سارية).

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة لمصر للطيران.



اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبيق القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها بالشركة.

ثانيا إجراءات التقديم: -

تقدم الطلبات على الموقع الإلكتروني

وذلك خلال الفترة من ۲۰۲5/۱۱/۲۰ حتى ٢٠٢٥/١١/٣٠

يتم تقديم صورة ضوئية من المستندات التالية بعد الاطلاع على أصولها في الميعاد الذي تحدده الشركة بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات

وقبل بدء فترة الاختبارات وهي:

يتم توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها في الخزينة الشركة لا ترد.

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفاة الشروط الواردة بعاليه، أو بأي طلبات لم ترد خلال فترة تقديمها على الموقع الالكتروني، أو حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة في الميعاد المقرر لذلك.

شهادة الميلاد

شهادة الخدمة العسكرية

بطاقة الرقم القومي (سارية)

السيرة الذاتية (cv)

المؤهل الدراسي

عدد (۲) صورة شخصية

رئيس قناة السويس: 4.2 مليار دولار عائدات متوقعة في 2025

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن مؤشرات إيجابية قوية لأداء القناة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن العائدات المتوقعة بنهاية عام 2025 ستصل إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـ 3.9 مليار دولار العام الماضي، مع توقع قفزة كبيرة في الربع الأول من 2026 بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمتوقع في نهاية 2025.



وأكد ربيع أن شهري سبتمبر وأكتوبر شهدا تحسنًا تدريجيًا في حركة الملاحة، بينما كان النصف الأول من نوفمبر هو الأفضل من حيث معدلات العبور.



وقال أسامة ربيع إن العائد الدولاري للقناة شهد تحسنًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى زيادة 9 % في عدد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس حالة الاطمئنان التي سادت عقب إعلان الحوثيين وقف استهداف السفن في البحر الأحمر.



وأشار رئيس هيئة القناة إلى أن التحسن الأبرز جاء عقب قمة ومؤتمر شرم الشيخ للسلام بضمان الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أسهم في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي دفع الحوثيين إلى وقف العمليات في باب المندب.

وأضاف أن هذا التحسن منح شركات الملاحة الدولية الجرأة لإعادة تجربة ممر البحر الأحمر–باب المندب–قناة السويس.



وكشف ربيع أن عبور سفينة CMA العملاقة كان بمثابة اختبار عملي لسلامة وأمن الممر الملاحي، مشيرًا إلى عبور سفينتين في الأول والثامن من نوفمبر من الشمال إلى الجنوب، بينما عبرت سفينتان أخريان اليوم في الاتجاه المعاكس.

وأوضح أنه كان على متن إحدى السفن القادمة من باب المندب، قائلًا:"اطمأننت بنفسي على الأوضاع.. الممر آمن وحركة الملاحة مستقرة".



وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أن عام 2025 لن يشهد طفرة كبيرة بسبب الأداء الضعيف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والتي وصفها بأنها الأسوأ منذ يناير 2025.

وقال ربيع: عوائد 2024 بلغت 3.9 مليار دولار، متوقع نهاية 2025: 4.2 مليار دولار، مع تحسّن متوقع في الربع الأول 2026: 50% مقارنة بالـ4.2 مليار



وأشار إلى أن عام 2026 سيشهد بداية التعافي الحقيقي مع عودة معظم السفن إلى المسار الطبيعي عبر قناة السويس.

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس غدا، حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى التاسعة صباحا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 16

