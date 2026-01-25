ترقب لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2026 للفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترولات.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالغربية نتيجة الشهادة الإعدادية خلال فترة تتراوح من 7 إلى 15 يوما من انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة النهائية تمهيدا لاعتمادها رسميا وإتاحتها للطلاب.

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية قد انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي بأداء امتحاني مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 94 ألفا و696 طالبا أدوا الامتحانات داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة بينما أدى 5 آلاف و315 طالبا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.

وأكد وكيل الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول عقدت بنظام البوكليت وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم مع التشديد على الالتزام الكامل بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشار إلى أن رئيس لجنة الامتحان تحمل المسئولية الكاملة عن سير العمل داخل اللجنة منذ استلام كراسات الامتحان وحتى نهاية اليوم موجها بضرورة استلام مقار اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كاف والتأكد من جاهزيتها وتوافر التجهيزات اللازمة لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب.

وكان وكيل الوزارة قد شدد على منع اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو المشاركين في أعمال الامتحانات مع الالتزام بغلق أبواب اللجان مع بدء الامتحان يوميًا ومنع الدخول أو الخروج أثناء سير الامتحان.

كما أكد أهمية تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان ايام الامتحانات وسرعة التواصل مع غرف العمليات الفرعية للتعامل الفوري مع أي طارئ بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب.

